Ciclista é atropelado por caminhão de lixo em São Sebastião

Um ciclista ficou ferido após ser atropelado por um caminhão de coleta de lixo na manhã deste sábado (17/1), na avenida São Sebastião, em São Sebastião. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e exigiu a interdição parcial da via durante o atendimento.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram um homem caído ao solo, após ter sido atingido enquanto trafegava de bicicleta por um caminhão utilizado na coleta de lixo.

Imediatamente, as equipes iniciaram os procedimentos de atendimento a vítimas de trauma. O ciclista foi estabilizado ainda no local e, em seguida, transportado ao hospital de referência para avaliação e cuidados médicos. O caminhão envolvido no atropelamento permanecia no local no momento da atuação das equipes de socorro.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. A área ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), responsável pela preservação do local.