Fogo em lote atinge oito carros estacionados em rua de Vicente Pires

Chamas começaram no final da tarde. Ação rápida do Corpo de Bombeiros evitou prejuízo ainda maior

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o fogo se alastrou rapidamente devido às condições do terreno - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Um incêndio atingiu oito carros que estavam estacionados, na Rua 4C, próximos a uma área de vegetação, no Setor Habitacional Vicente Pires, na tarde desta quinta-feira (15/1).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o fogo se alastrou rapidamente devido às condições do terreno e ameaçavam se espalhar para o restante do lote, onde outros bens estavam alocados. 

De acordo com a corporação, a prioridade das equipes foi isolar o foco do incêndio para impedir que o fogo consumisse os demais carros presentes no terreno. 

Graças à intervenção imediata, a propagação foi interrompida, preservando parte do patrimônio. Apesar da gravidade, não houve registro de vítimas ou necessidade de atendimento médico. 

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o que teria dado início ao fogo. A perícia de incêndio foi formalmente solicitada.

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 15/01/2026 19:45
