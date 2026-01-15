Fogo em lote atinge oito carros estacionados em rua de Vicente Pires

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o fogo se alastrou rapidamente devido às condições do terreno - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um incêndio atingiu oito carros que estavam estacionados, na Rua 4C, próximos a uma área de vegetação, no Setor Habitacional Vicente Pires, na tarde desta quinta-feira (15/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Acidentes de trânsito deixam três feridos neste domingo no DF

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o fogo se alastrou rapidamente devido às condições do terreno e ameaçavam se espalhar para o restante do lote, onde outros bens estavam alocados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a corporação, a prioridade das equipes foi isolar o foco do incêndio para impedir que o fogo consumisse os demais carros presentes no terreno.

Graças à intervenção imediata, a propagação foi interrompida, preservando parte do patrimônio. Apesar da gravidade, não houve registro de vítimas ou necessidade de atendimento médico.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o que teria dado início ao fogo. A perícia de incêndio foi formalmente solicitada.