Fogo atinge quiosque na Feira dos Goianos; ninguém ficou ferido

Um quiosque de lanches localizado na Feira dos Goianos, em Taguatinga, pegou fogo na noite deste sábado (17/1). O incêndio não deixou vítimas e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

A corporação foi acionada às 20h30 e atendeu à ocorrência empregando seis viaturas de combate. O incêndio se iniciou na cozinha do quiosque e foi apagado pelos bombeiros, que usaram linhas de mangueiras pressurizadas. Em seguida, foi realizada ventilação tática para a retirada da fumaça do ambiente.

As equipes de salvamento também realizaram buscas no local em procura de possíveis vítimas, não sendo encontrada nenhuma pessoa ferida.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Após a atuação do CBMDF, o local ficou sob os cuidados do proprietário.