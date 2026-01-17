InícioCidades DF
Fogo atinge quiosque na Feira dos Goianos; ninguém ficou ferido

Fato ocorreu na noite deste sábado (17/1). O incêndio se iniciou na cozinha do quiosque, onde são vendidos lanches

Fogo atinge quiosque na Feira dos Goianos - (crédito: CBMDF)
Um quiosque de lanches localizado na Feira dos Goianos, em Taguatinga, pegou fogo na noite deste sábado (17/1). O incêndio não deixou vítimas e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

A corporação foi acionada às 20h30 e atendeu à ocorrência empregando seis viaturas de combate. O incêndio se iniciou na cozinha do quiosque e foi apagado pelos bombeiros, que usaram linhas de mangueiras pressurizadas. Em seguida, foi realizada ventilação tática para a retirada da fumaça do ambiente.

As equipes de salvamento também realizaram buscas no local em procura de possíveis vítimas, não sendo encontrada nenhuma pessoa ferida.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Após a atuação do CBMDF, o local ficou sob os cuidados do proprietário.

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 17/01/2026 22:31 / atualizado em 17/01/2026 22:32
