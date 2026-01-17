Capotamento na BR-020 deixa duas pessoas feridas neste sábado (17/1)

Um carro capotou na BR-020 no fim da tarde deste sábado (17/1). Quatro pessoas estavam dentro do veículo, sendo que duas ficaram feridas e foram transportadas ao hospital, consciente e orientadas. O fato ocorreu no km 18, na região de Planaltina-DF, sentido Brasília.
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência empregando duas viaturas e realizaram o transporte dos feridos. O veículo era um Fiat Cronos de cor branca e foi encontrado no canteiro central da via.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pela preservação do local. No entanto, não há informações confirmadas sobre a dinâmica do ocorrido.
