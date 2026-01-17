Motociclista morre em acidente envolvendo três veículos em Taguatinga

Um grave acidente de trânsito registrado nas primeiras horas da manhã deste sábado (17/1) resultou na morte de um motociclista em Taguatinga. A colisão envolveu dois carros e uma moto e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), da Polícia Civil (PCDF), do Detran e da Neoenergia.

No local, os bombeiros encontraram uma colisão envolvendo um Hyundai HB20, de cor preta; uma motocicleta Yamaha, de cor prata; e um Fiat Idea Adventure, também prata, que acabou colidindo contra um poste após o impacto inicial.

O condutor da motocicleta recebeu atendimento imediato dos socorristas, que aplicaram o protocolo de atendimento a vítimas de trauma. Apesar dos esforços das equipes de resgate, a vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito declarado ainda no local.

Já o motorista do Fiat Idea apresentava escoriações e foi encaminhado ao hospital de referência, consciente e orientado. Os ocupantes dos demais veículos envolvidos também foram avaliados pelos socorristas, mas não precisaram de encaminhamento hospitalar.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. A área foi isolada para o trabalho das equipes, e a Neoenergia foi acionada devido à colisão contra o poste. A PCDF assumiu a investigação do caso, enquanto o Detran ficou responsável pela preservação do local.