Duas pessoas ficam feridas em acidente na rodovia DF-080

Acidente entre os dois veículos deixou duas pessoas feridas - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Uma colisão entre dois veículos deixou duas pessoas feridas, na noite deste sábado (17/1), por volta das 23h12. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente de trânsito ocorreu na rodovia DF-080 e contou com o trabalho de três viaturas de socorro.

Ao chegarem no local, os socorristas encontraram dois veículos, um VW Up e um Fiat Uno, sendo que este último acabou colidindo contra um poste após o impacto inicial. Assim, de maneira imediata, as equipes de salvamento realizaram o gerenciamento de riscos e o isolamento da pista, garantindo a segurança da cena antes de iniciar o atendimento médico.

Dentre os ocupantes, duas pessoas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar de referência, apresentando quadro de saúde estável, conscientes e orientadas. As causas e a dinâmica que levaram à colisão ainda não foram esclarecidas, e a cena do acidente ficou sob a custódia da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para as providências cabíveis.