Domingo no DF será de calor com temperatura máxima de 30°C

Com céu limpo e mínima de 20°C, dia será marcado pelo típico clima seco da capital federal. Chuva deve aparecer ao longo da semana

Os termômetros indicam que o calor deve permanecer, especialmente durante a tarde - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Céu limpo e poucas nuvens para os brasilienses. A previsão do tempo para este domingo (18/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não deve mudar muito com relação aos últimos dias. A temperatura mínima fica na casa dos 20°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C. 

Dessa forma, os termômetros indicam que o calor deve permanecer, especialmente durante a tarde. Quanto à umidade relativa do ar, a mínima fica em 40%. Em contrapartida, a máxima atinge um pico de até 90%, trazendo aquele aspecto mais úmido, o que é uma boa notícia para a população.

No entanto, ainda é necessário reforçar alguns cuidados durante o clima seco, já que o calor insiste em não dar trégua. Boa hidratação, uso de protetor solar e atividade física nos horários certos podem ajudar. Ao longo da semana, para alegria de muitos, a chuva deve dar o ar da graça. Assim, também é importante se atentar ao vestuário e se preparar para o cair d’água.

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 18/01/2026 10:38
