Domingo no DF será de calor com temperatura máxima de 30°C

Os termômetros indicam que o calor deve permanecer, especialmente durante a tarde - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Céu limpo e poucas nuvens para os brasilienses. A previsão do tempo para este domingo (18/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não deve mudar muito com relação aos últimos dias. A temperatura mínima fica na casa dos 20°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C.

Dessa forma, os termômetros indicam que o calor deve permanecer, especialmente durante a tarde. Quanto à umidade relativa do ar, a mínima fica em 40%. Em contrapartida, a máxima atinge um pico de até 90%, trazendo aquele aspecto mais úmido, o que é uma boa notícia para a população.

No entanto, ainda é necessário reforçar alguns cuidados durante o clima seco, já que o calor insiste em não dar trégua. Boa hidratação, uso de protetor solar e atividade física nos horários certos podem ajudar. Ao longo da semana, para alegria de muitos, a chuva deve dar o ar da graça. Assim, também é importante se atentar ao vestuário e se preparar para o cair d’água.