Motociclista fica ferido após acidente no Riacho Fundo II

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a vítima conduzia uma motocicleta Honda vermelha, que colidiu com um Fiat Uno amarelo

Devido aos ferimentos, o motociclista precisou ser encaminhado a um hospital - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Devido aos ferimentos, o motociclista precisou ser encaminhado a um hospital - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um motociclista ficou ferido após um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (18/12), na DF-001, nas proximidades do Balão do Periquito, no Riacho Fundo II. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a vítima conduzia uma motocicleta Honda vermelha, que colidiu com um Fiat Uno amarelo.

O motociclista foi atendido pelas equipes de resgate, permaneceu consciente e orientado durante o socorro e precisou ser transportado para uma unidade hospitalar para avaliação médica. Os ocupantes do carro também foram avaliados, mas precisaram de encaminhamento ao hospital.

Durante o atendimento, a via precisou ser parcialmente interditada para o isolamento da área e o gerenciamento de riscos. Após a conclusão do resgate, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar (PMDF).

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 18/12/2025 23:44
