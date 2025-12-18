Motociclista fica ferido após acidente no Riacho Fundo II

Devido aos ferimentos, o motociclista precisou ser encaminhado a um hospital - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um motociclista ficou ferido após um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (18/12), na DF-001, nas proximidades do Balão do Periquito, no Riacho Fundo II. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a vítima conduzia uma motocicleta Honda vermelha, que colidiu com um Fiat Uno amarelo.

O motociclista foi atendido pelas equipes de resgate, permaneceu consciente e orientado durante o socorro e precisou ser transportado para uma unidade hospitalar para avaliação médica. Os ocupantes do carro também foram avaliados, mas precisaram de encaminhamento ao hospital.

Durante o atendimento, a via precisou ser parcialmente interditada para o isolamento da área e o gerenciamento de riscos. Após a conclusão do resgate, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar (PMDF).