Vídeo: dupla é presa após roubar veículo e bater em muro de igreja no P.sul

Duas mulheres são presas após roubo de veículo e batida em igreja do P.Sul - (crédito: PMDF/Divulgação)

Duas mulheres foram presas por suspeita de participação em um roubo de veículo ocorrido no setor P.sul, em Ceilândia. A prisão foi realizada por policiais militares do 8º Batalhão após o carro roubado colidir contra o muro de uma igreja evangélica, neste domingo (18/1).

A equipe do Coordenador do Policiamento da Unidade (CPU 28) foi acionada por volta das 11h30, por uma vítima que procurou os policiais na porta do quartel. Ela relatou que havia sido roubada momentos antes, enquanto estava em uma feira na cidade. Segundo o relato, quatro indivíduos tomaram a chave da mão dela, entraram no veículo e fugiram.

Minutos depois, os policiais receberam a informação de que um carro preto havia colidido contra o muro de uma igreja nas proximidades da QNP 22. A equipe se deslocou até o local, acompanhada da vítima, e confirmou que se tratava do veículo roubado, que havia atingido o muro da igreja.

Após o sinistro, os suspeitos que ocupavam o automóvel fugiram a pé. Populares indicaram aos policiais a direção tomada pelos suspeitos e descreveram as características das roupas usadas por eles. Com base nessas informações, os militares intensificaram o patrulhamento na região e localizaram duas mulheres, que foram abordadas.

Durante a entrevista policial, elas confessaram que estavam no interior do veículo roubado. Ambas apresentavam sinais de que haviam ingerido bebida alcoólica e reclamavam de dores, devido à colisão. As duas foram levadas de volta ao local do acidente, onde a vítima as reconheceu como participantes do crime.

Imagens coletadas no local reforçaram a participação das mulheres no roubo e também indicaram o envolvimento de outros dois suspeitos, um homem e outra mulher, que ainda não foram localizados.

As presas foram encaminhadas inicialmente a um hospital para atendimento médico, onde foi constatado que não havia lesões. Em seguida, foram conduzidas à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), onde foram autuadas pelo crime de roubo de veículo.