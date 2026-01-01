InícioCidades DF
"Vimos o chão da nossa casa rachar", diz morador sobre cratera que reabriu no P Sul

Buraco que havia sido fechado pela Caesb reapareceu após chuvas, provocou transbordamento de esgoto, rachaduras em imóvel vizinho e prejuízos financeiros. Área segue isolada e sob monitoramento

Novo buraco surgiu após esgoto transbordar por toda a rua e invadir casas - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
Os irmãos Fábio Gleidson Meireles, 40 anos, e Renan Meireles, 29, relatam momentos de tensão com o buraco que voltou a se abrir na QNP 28, no P Sul, em Ceilândia. Duas semanas após engolir os dois irmãos e duas cadelas, a cratera que se abriu na região voltou a ceder na noite dessa segunda-feira (29/12) no mesmo ponto do desabamento anterior.

Segundo os moradores, a casa apresentou rachaduras na estrutura. “Escutamos o chão e a coluna da nossa casa rachando. Parece que está querendo ceder. É ruim começar o ano dessa forma. A questão não é nem a demora, mas por ter acontecido novamente. Já são mais de 10 dias nessa situação”, afirmou Renan.

Moradores também disseram que o buraco tem aumentado de tamanho dia após dia, superando as dimensões da abertura inicial e colocando residência em risco.

No dia 24 de dezembro, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) havia tampado a cratera original e deslocado a tubulação de esgoto para o meio da via. No entanto, cinco dias depois, o sistema voltou a apresentar problemas. O esgoto transbordou, alagando a rua e casas próximas, inclusive imóveis localizados ao lado de onde a primeira cratera se formou.

Com o surgimento do novo buraco, parte de uma residência foi comprometida. Na manhã seguinte, equipes da Caesb estiveram no local, instalaram um bloqueador no esgoto e isolaram a área com placas de madeirite para evitar acidentes.

Em nota, a Caesb informou que a nova cratera se formou “em razão do grande volume de chuvas registrado nos últimos dias, o que causou movimentação de terra no local”. A companhia afirmou ainda que segue monitorando a região e que a área foi isolada para garantir a segurança da população.

Veja momento que esgoto transbordou:

 

Prejuízos

Fábio destacou os prejuízos financeiros causados pelo desabamento. Ele conta que realizava uma obra em casa e teve gastos extras após o primeiro buraco ser fechado. “Depois que tamparam a primeira cratera, tivemos que arrumar parte do muro, comprar material. Agora, com esse novo buraco, a obra está parada, tem área da casa que não dá nem para passar”, relatou.

O morador também demonstrou preocupação com o avanço do problema. “O meu medo é esperar. O buraco está aumentando todos os dias. Já perdemos mais de R$ 2 mil na obra”, completou.

Sobre o trecho onde a nova tubulação de esgoto foi instalada, Renan afirma que o solo segue instável. “O chão está fofo. Eles isolaram parte da rua, mas o pessoal acabou passando de carro e arrancou o isolamento”, completou.

De acordo com os moradores, a Caesb informou que, em conjunto com a Administração Regional de Ceilândia, deve iniciar, a partir da próxima segunda-feira (6/1), a recuperação completa da calçada e da área afetada.

Enquanto a reportagem esteve no local, um funcionário da Caesb apareceu para realizar o monitoramento da cratera. Segundo os moradores, equipes da companhia têm comparecido diariamente, pela manhã, tarde e noite, para acompanhar a situação.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 01/01/2026 20:30
