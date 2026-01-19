PMDF prende em flagrante suspeito de furtar cabos de energia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, por volta das 3h da madrugada desta segunda-feira (19/1), um homem suspeito de furtar cabos de energia na Asa Norte. A prisão ocorreu em flagrante na 706 Norte, após denúncias.
De acordo com a PMDF, policiais do 3° Batalhão foram acionados com a informação de que duas pessoas estariam praticando o furto na região. Ao chegarem ao local, a equipe conseguiu deter um dos suspeitos, que estava em posse de cabos de energia e ferramentas utilizadas no furto. O segundo envolvido conseguiu fugir antes da abordagem.
Segundo levantamento policial, o suspeito possui histórico criminal, com diversas passagens pela policia, incluindo registros por furtos de cabo de energia, descumprimento de saída temporária, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, falsa identidade e roubo.
O homem foi encaminhado à delegacia e a PMDF segue trabalhando para identificar e localizar o segundo suspeito.
