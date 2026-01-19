Vídeo: mulher esfaqueia marido para proteger o filho no Gama

Uma mulher, de 48 anos, foi presa no Condomínio Mansões Paraíso, no Gama, após esfaquear o companheiro em retaliação a ameaças contra o filho do casal, que tem deficiência. A prisão expôs um ciclo de violência doméstica. Veja o vídeo:

Ao chegarem no local, na tarde do último domingo (18/1), militares do 29° Batalhão encontraram um homem de 54 anos, recebendo os primeiros socorros de uma equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). O homem possuía três perfurações na região do pescoço. Ao ser identificada, a autora das facadas, esposa da vítima, confessou que desferiu os golpes no marido.

Durante os procedimentos iniciais da polícia, a mulher relatou que sofria diversos e constantes abusos, incluindo agressões físicas, psicológicas e morais por parte do companheiro. Segundo a polícia, a mulher afirmou que o homem, que estava sob efeito de drogas e álcool, estava ameaçando um filho do casal, que tem deficiência, o que motivou o ataque contra o marido.

Ainda no local, a polícia encontrou a faca utilizada no crime, que foi limpa e escondida em um dos cômodas da residência pela mulher, o que pode fazer a autora responder por fraude processual além de tentativa de assassinato.

O homem foi encaminhado em estado estável ao Hospital Regional de Santa Maria, onde prestou depoimento. A mulher, por sua vez, foi conduzida à 20ª DP.