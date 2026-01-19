Morre, aos 82 anos, Damião Dias, o "Rei das Ervas" da Kombi azul de Taguatinga

Morreu na tarde desta segunda-feira (19/1) o comerciante Damião Dias, aos 82 anos, conhecido pela tradicional loja Rei das Ervas, que funcionava em uma Kombi azul no centro de Taguatinga. Damião esteve à frente do empreendimento por 43 anos e era conhecido pelo conhecimento que tinha de ervas e plantas. Ainda não há informações sobre o velório.

“Ele ganhou o coração da população de Brasília. Pessoas vinham de longe para comprar com ele, de Planaltina, Sobradinho, e confiavam na experiência que tinha com ervas”, conta o neto de Damião, Daniel Soares, que atualmente toca o tradicional comércio. Desde o ano passado, o “Rei das Ervas” estava afastado da Kombi azul, por razões médicas.

“Eu trabalhei com ele por cinco anos. Ele é um homem muito querido no centro de Taguatinga”, diz Daniel. Em junho do ano passado, o Correio esteve na loja Rei das Ervas e, no pouco tempo em que a reportagem esteve no local, muitos clientes perguntaram por seu Damião, já afastado à época.