InícioCidades DF
LUTO

Morre, aos 82 anos, Damião Dias, o "Rei das Ervas" da Kombi azul de Taguatinga

O comerciante Damião Dias esteve à frente do tradicional empreendimento no centro de Taguatinga por 43 anos e era conhecido pelo vasto conhecimento de ervas e plantas. Ainda não há informações sobre o velório.

Ainda não há data para o velório de Damião Dias - (crédito: arquivo pessoal)
Ainda não há data para o velório de Damião Dias - (crédito: arquivo pessoal)

Morreu na tarde desta segunda-feira (19/1) o comerciante Damião Dias, aos 82 anos, conhecido pela tradicional loja Rei das Ervas, que funcionava em uma Kombi azul no centro de Taguatinga. Damião esteve à frente do empreendimento por 43 anos e era conhecido pelo conhecimento que tinha de ervas e plantas. Ainda não há informações sobre o velório.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também: Obituário: 44 funerais no DF nesta segunda-feira (19/1); veja lista

“Ele ganhou o coração da população de Brasília. Pessoas vinham de longe para comprar com ele, de Planaltina, Sobradinho, e confiavam na experiência que tinha com ervas”, conta o neto de Damião, Daniel Soares, que atualmente toca o tradicional comércio. Desde o ano passado, o “Rei das Ervas” estava afastado da Kombi azul, por razões médicas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Eu trabalhei com ele por cinco anos. Ele é um homem muito querido no centro de Taguatinga”, diz Daniel. Em junho do ano passado, o Correio esteve na loja Rei das Ervas e, no pouco tempo em que a reportagem esteve no local, muitos clientes perguntaram por seu Damião, já afastado à época.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Artur Maldaner*

Trabalho e Formação/ Eu Estudante

Jornalista em andamento.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Tags

Por Artur Maldaner* e Letícia Mouhamad
postado em 19/01/2026 19:25
SIGA
x