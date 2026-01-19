Caesb pede retirada de puxadinhos no P Sul

Prazo para a retirada é de até 60 dias, nas quadras QNP 10 até a QNP 28 - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O surgimento de uma cratera no P Sul, em Ceilândia, há um mês, chamou a atenção sobre os riscos causados por construções irregulares sobre a rede de esgoto. O buraco se abriu ao lado de uma estrutura anexada às residências, usada como garagem, comércio ou ampliação de cômodos, e revelou problemas na tubulação subterrânea. Diante disso, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) notificou moradores da região para a retirada dessas construções, com o objetivo de desobstruir as áreas de esgoto e prevenir novos acidentes.

Em nota, a Caesb informou que a ocupação irregular de áreas públicas compromete a infraestrutura urbana. “Sem projetos aprovados ou alvarás, esse tipo de construção irregular coloca em risco as tubulações de saneamento e a segurança da população”, destacou a companhia.

A Caesb também ressaltou que construções sobre as redes dificultam serviços de manutenção e reparos. “A medida é necessária, pois visa principalmente garantir a segurança das famílias, uma vez que a ocupação sobre essas áreas, além de ser irregular, traz um risco muito grave para as pessoas, tanto às famílias que ocuparam irregularmente as áreas públicas quanto para as pessoas em trânsito pela região”, informa a nota.

Ainda de acordo com a Caesb, moradores das quadras QNP 10 até a QNP 28, no P Sul, estão sendo notificados e terão prazo de até 60 dias para remover os puxadinhos que avançam sobre as redes da companhia. Em caso de descumprimento, poderão ser aplicadas multas e outras sanções previstas em lei.

Procurada, a DF Legal informou que as notificações estão sendo feitas diretamente pela Caesb, dentro de sua competência, e que o órgão não foi acionado até o momento.

