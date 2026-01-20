InícioCidades DF
RESGATE

Falcão é encontrado preso em poste de energia em Samambaia

Ave silvestre da espécie quiriquiri foi resgatada em área residencial e encaminhada para avaliação de especialistas

Bombeiros resgatam falcão em poste de energia - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Bombeiros resgatam falcão em poste de energia - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um falcão da espécie quiriquiri foi encontrado preso no interior de um poste metálico de energia elétrica, na QR 118, Conjunto 09, em Samambaia. O resgate ocorreu em uma área residencial e chamou a atenção de moradores da região. A ave adulta aparentava estar em bom estado de saúde no momento em que foi localizada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta segunda-feira (19/1), às 19h15, para realizar o resgate do animal, e encaminhou uma viatura de socorro. No local, os bombeiros avaliaram as condições do animal e identificaram a necessidade de interromper o fornecimento de energia elétrica para garantir a segurança da operação.

Bombeiros resgatam falcão em poste de energia
Bombeiros resgatam falcão em poste de energia (foto: CBMDF/Divulgação)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A concessionária Neoenergia foi chamada para realizar o desligamento da rede elétrica do poste. Após a suspensão da energia, a equipe do bombeiros conseguiu acessar o interior da estrutura e efetuar o resgate da ave com segurança.

Após a ação, o falcão foi encaminhado ao Hospital e Fazenda de Animais Silvestres (HFAUS), onde passará por avaliação. Até o momento, não há informações sobre como o animal foi parar dentro do poste de energia. A ocorrência foi registrada pelo Serviço Operacional de Informações Públicas (SOINP) do CBMDF.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 20/01/2026 12:17
SIGA
x