Falcão é encontrado preso em poste de energia em Samambaia

Um falcão da espécie quiriquiri foi encontrado preso no interior de um poste metálico de energia elétrica, na QR 118, Conjunto 09, em Samambaia. O resgate ocorreu em uma área residencial e chamou a atenção de moradores da região. A ave adulta aparentava estar em bom estado de saúde no momento em que foi localizada.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta segunda-feira (19/1), às 19h15, para realizar o resgate do animal, e encaminhou uma viatura de socorro. No local, os bombeiros avaliaram as condições do animal e identificaram a necessidade de interromper o fornecimento de energia elétrica para garantir a segurança da operação.

Bombeiros resgatam falcão em poste de energia (foto: CBMDF/Divulgação)

A concessionária Neoenergia foi chamada para realizar o desligamento da rede elétrica do poste. Após a suspensão da energia, a equipe do bombeiros conseguiu acessar o interior da estrutura e efetuar o resgate da ave com segurança.

Após a ação, o falcão foi encaminhado ao Hospital e Fazenda de Animais Silvestres (HFAUS), onde passará por avaliação. Até o momento, não há informações sobre como o animal foi parar dentro do poste de energia. A ocorrência foi registrada pelo Serviço Operacional de Informações Públicas (SOINP) do CBMDF.