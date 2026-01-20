InícioCidades DF
crime brutal

Justiça mantém prisão de feminicida e a converte em preventiva

Prisão, até então temporária, foi convertida em preventiva. O caso, ocorrido no último domingo contra Ester Silva, é investigado como o primeiro feminicídio registrado no DF em 2026

Marlon Carvalhedo da Rocha confessou ter dado mata-leão na adolescente - (crédito: Cedido ao Correio)
Marlon Carvalhedo da Rocha confessou ter dado mata-leão na adolescente - (crédito: Cedido ao Correio)

O Tribunal do Júri de Planaltina manteve, nesta terça-feira (20/1), a prisão de Marlon Carvalhedo da Rocha, 28 anos, detido pelo feminicídio da adolescente Ester Silva, 14, no último domingo (18). A prisão, até então temporária, foi convertida em preventiva. A medida cautelar visa evitar que o investigado fuja, destrua provas, intimide testemunhas ou cometa novos crimes. O caso é investigado como o primeiro feminicídio registrado no Distrito Federal em 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O homem, que já havia confessado o crime ocorrido em Planaltina, afirmou estar arrependido, em depoimento à Polícia Civil (PCDF) nessa segunda (19). Marlon possui extensa ficha criminal, incluindo passagens por estupro de vulnerável e da própria mãe, roubo, uso e porte de drogas. A PCDF apura o caso como feminicídio e trabalha com a linha de investigação de tentativa de violência sexual.

Ester Silva foi encontrada morta com sinais de violência no pescoço e no rosto. Segundo a PMDF, o suspeito mantinha um relacionamento recente com a mãe da adolescente e cumpria prisão domiciliar desde outubro do ano passado. Após o crime, ele teria fugido levando objetos da residência, entre eles aparelhos eletrônicos, posteriormente encontrados com auxílio de rastreamento por GPS.

O corpo da adolescente foi velado sob forte comoção nesta terça-feira (20/1), no Campo da Esperança, localizado na Asa Sul. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 20/01/2026 16:26
SIGA
x