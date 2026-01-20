Bombeiros são acionados após incêndio em apartamento na Asa Norte

Prédio na SQN 209, na Asa Norte, para onde foram quatro viaturas dos bombeiros - (crédito: Reprodução do Serviço Operacional de Informação Pública - SOINP/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado no começo desta terça-feira (20/1) para uma ocorrência de incêndio em um edifício na SQN 209, bloco E. Segundo o Serviço Operacional de Informação Pública - Soinp/CBMDF, as equipes se depararam com fumaça saindo pelas janelas de um apartamento.

Foram mobilizadas quatro viaturas de socorro e necessário o arrombamento da porta do imóvel para acesso ao local e retirada de moradores do ambiente com fumaça.

O Serviço informou que um forno foi esquecido ligado com alimento, causando a fumaça. As portas e janelas foram abertas para permitir a ventilação do local até a completa dissipação da fumaça. Os envolvidos foram avaliados, e não houve necessidade de transporte ao hospital.