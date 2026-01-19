Combate a incêndio de grandes proporções já dura mais de seis horas

Incêndio atinge pilhas de madeira desde a noite desse domingo (18) - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) combate há, pelo menos, seis horas um incêndio de grandes proporções no setor Jóquei Clube, nas proximidades da linha do trem. O fogo atinge pilhas de madeira e, até o momento, não há registro de vítimas.

A corporação foi acionada às 23h45 desse domingo (18/1) para o atendimento da ocorrência. Ao chegarem ao local, se depararam com um enorme incêndio em pilhas de madeira. O combate foi iniciado com água como agente extintor.

Até a última atualizações, às 6h37 desta segunda (19), as equipes seguiam atuando no local. As causas e a dinâmica do incêndio ainda são desconhecidas. Confira imagens:









