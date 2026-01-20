Ibaneis anuncia decreto que organiza execução do orçamento de 2026

*Por Paulo Gontijo*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai publicar um decreto para disciplinar a execução do orçamento de 2026. A medida foi anunciada pelo governador Ibaneis Rocha durante reunião com secretários e dirigentes de empresas públicas, realizada nesta terça-feira (20/1), na Residência Oficial de Águas Claras (Roac).

O encontro teve como foco o alinhamento das prioridades da gestão para o próximo ano e a definição de parâmetros para a utilização dos recursos públicos. Segundo o governador, o objetivo é manter o equilíbrio das contas e assegurar que investimentos e políticas públicas continuem sendo executados de forma planejada.

Ao apresentar o cenário fiscal, Ibaneis destacou resultados obtidos ao longo da gestão, como o aumento da arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS), impulsionado pelo setor de turismo, e a modernização do transporte coletivo, com a renovação da maior parte da frota de ônibus do DF. Para o governador, esses avanços demonstram a capacidade do governo de entregar obras e serviços sem comprometer a responsabilidade fiscal.

O decreto de programação orçamentária e financeira estabelece um modelo de liberação gradual dos recursos ao longo do ano. A partir dele, cada órgão passará a operar dentro de limites mensais de execução, com acompanhamento da Secretaria de Economia. Despesas fora da programação prevista deverão passar por análise específica, de acordo com a disponibilidade financeira.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A vice-governadora Celina Leão afirmou que o planejamento adotado pelo GDF tem permitido ampliar o número de entregas à população em relação ao que estava inicialmente previsto. Ela ressaltou que o governo seguirá atuando de forma integrada para consolidar ações já em andamento e lançar novas iniciativas ao longo de 2026.

Garantia de previsibilidade

O secretário de Economia, Daniel Izaias de Carvalho, explicou que o instrumento não representa bloqueio de recursos, mas uma ferramenta de organização da execução orçamentária. De acordo com ele, a medida garante previsibilidade aos gestores, fortalece o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e contribui para a manutenção do equilíbrio das contas públicas.

Durante a reunião, o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, reforçou orientações técnicas relacionadas à execução de emendas parlamentares e ao cumprimento dos procedimentos administrativos. Já o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, chamou a atenção para a importância de fortalecer a comunicação institucional, destacando a necessidade de dar visibilidade às ações, programas e obras já entregues ou em andamento no Distrito Federal.

*Com informações da Agência Brasília