Polícia prende três homens por tráfico de drogas na 903 Sul

Por Paulo Gontijo—Três homens foram presos por tráfico de drogas no SGAS 903, nas proximidades do Clube de Aeromodelismo. Durante patrulhamento na região, os policiais abordaram um indivíduo que tentou fugir ao perceber a presença da viatura.

No momento da abordagem, o suspeito dispensou uma porção de cocaína. Ao longo da busca pessoal, os militares encontraram ainda pedras de crack em sua posse. A ação se deu por volta das 21h, na noite desta segunda-feira (19/1), por meio da equipe do Grupamento Tático Operacional (GTOP) 21 da Polícia Militar (PMDF).

Questionado pela equipe, o homem informou que havia mais entorpecentes no veículo. No interior do automóvel, os policiais localizaram outra quantidade de drogas. O suspeito indicou um segundo lugar utilizado para a distribuição e comercialização das substâncias ilícitas.

As equipes se deslocaram até o endereço indicado, no Clube de Aeromodelismo. No interior do imóvel, foi encontrada uma mochila contendo grande quantidade de drogas, além de materiais comumente utilizados para o tráfico.

Ao todo, foram apreendidos 1,553 kg de crack, 42 gramas de cocaína, 24 gramas de maconha, duas balanças de precisão, três facas, embalagens para acondicionamento de drogas e dinheiro em espécie.

Os três envolvidos foram presos e encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), juntamente com todo o material apreendido.

