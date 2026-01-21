InícioCidades DF
RESGATE

Jacaré preso em portão é resgatado por bombeiros no DF

O jacaré foi encontrado pela moradora do condomínio em São Sebastião. O animal resgatado foi levado ao HFAUS

Jacaré é resgatado em casa em São Sebastião - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Jacaré é resgatado em casa em São Sebastião - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um jacaré foi resgatado em uma casa em São Sebastião, na noite de terça-feira (20/1). O caso ocorreu no Residencial Contorno do Parque e mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMDF)

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

As equipes de resgate foram acionadas pela moradora da casa, que encontrou o jacaré preso embaixo do portão de entrada. Utilizando equipamentos apropriados, os militares resgataram o animal, que foi transportado para o Hospital de Fauna Silvestre (HFAUS)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O CBMDF alerta que, em caso de presença de animais silvestres em sua residência, mantenha distância, isole o local e acione a corporação pelo telefone 193. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 21/01/2026 08:24
SIGA
x