Jacaré preso em portão é resgatado por bombeiros no DF

Jacaré é resgatado em casa em São Sebastião - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um jacaré foi resgatado em uma casa em São Sebastião, na noite de terça-feira (20/1). O caso ocorreu no Residencial Contorno do Parque e mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMDF).

As equipes de resgate foram acionadas pela moradora da casa, que encontrou o jacaré preso embaixo do portão de entrada. Utilizando equipamentos apropriados, os militares resgataram o animal, que foi transportado para o Hospital de Fauna Silvestre (HFAUS).

O CBMDF alerta que, em caso de presença de animais silvestres em sua residência, mantenha distância, isole o local e acione a corporação pelo telefone 193.