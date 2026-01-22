Golpe do consórcio falso fez 23 vítimas e movimentou R$ 130 mil no DF

Um esquema de fraudes em contratos de consórcio fez ao menos 23 vítimas e causou um prejuízo estimado em R$ 130 mil, entre os anos de 2024 e 2025, no Distrito Federal. Diante da série de denúncias, a Polícia Civil (PCDF) realizou a Operação Promessa Fantasma, por meio da 35ª DP (Sobradinho II), nesta quinta-feira (22/1). A ação resultou no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão em Taguatinga, Ceilândia, Riacho Fundo, Vicente Pires, Samambaia e Itapoã, além de Valparaíso de Goiás, no Entorno do DF.

Os criminosos ofereciam falsas garantias de contemplação imediata ou supostos financiamentos e levava os clientes a pagar valores de entrada sem nunca receber o serviço prometido. As investigações apontam que os suspeitos induziam as vítimas ao erro ao apresentar propostas que não correspondiam aos contratos assinados.

Em diversos casos, os clientes acreditavam estar contratando financiamentos, quando na verdade assinavam contratos de consórcio, em total divergência com a oferta inicial. Depois do pagamento, as vítimas não conseguiam obter os valores e nem qualquer retorno das empresas envolvidas.

Segundo as investigações, todas as negociações ocorriam em uma empresa física chamada Prime Center, localizada em Taguatinga, embora os contratos fossem formalizados em nome de outros CNPJs ligados ao esquema criminoso. Uma parte das empresas investigadas não possuíam sequer o registro junto ao Banco Central do Brasil (Bacen), o que reforça a ilegalidade das operações.

As investigações continuam para identificar todos os responsáveis para confirmar a dimensão do prejuízo causado pelo grupo criminoso.