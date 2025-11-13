Operação investiga corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo IgesDF

Na manhã desta quinta-feira (13/11), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e o Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) realizaram a terceira fase da operação Escudero, que investiga esquemas de corrupção envolvendo o contrato milionário de fornecimento de alimentos para pacientes da rede pública de saúde, formalizado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As apurações, a cargo da Delegacia de Repressão à Corrupção (Drcor), revelaram a existência de um grupo que atuava para facilitar repasses de recursos públicos ao IgesDF. Estes eram, posteriormente, destinados à empresa contratada sem a comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Foram cumpridos quatro mandados judiciais de busca e apreensão nas residências dos envolvidos e em um órgão público, além de dois mandados de sequestro de bens imóveis. Entre os crimes investigados nesta atual fase da operação, há a hipótese de prática de tráfico de influência, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

As diligências, nesta quinta, tiveram como objetivo colher elementos a fim de robustecer a prova dos crimes já identificados, bem como identificar possíveis outros participantes do esquema de corrupção.



Em nota, o (IgesDF) informou não ter acesso aos detalhes da operação, mas ressaltou cooperar de forma integral, transparente e contínua com as autoridades competentes, permanecendo à disposição para fornecer todas as informações e esclarecimentos necessários ao avanço das investigações.

O Instituto também destacou ter rescindido o contrato com a referida empresa desde o início deste ano e reafirmou que repudia qualquer prática irregular e seguirá adotando todas as medidas cabíveis para assegurar a correta apuração dos fatos.

Confira a nota na íntegra:

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) informa que não teve acesso aos detalhes da operação deflagrada nesta quarta-feira (13/11).

O IgesDF tem cooperado de forma integral, transparente e contínua com as autoridades competentes, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e Poder Judiciário, e permanece à inteira disposição para fornecer todas as informações e esclarecimentos necessários ao avanço das investigações.

Cabe ressaltar que o Instituto rescindiu o contrato com a referida empresa desde o início deste ano.

A instituição reafirma que repudia qualquer prática irregular e seguirá adotando todas as medidas cabíveis para assegurar a correta apuração dos fatos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular