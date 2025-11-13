InícioCidades DF
Operação investiga corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo IgesDF

Investigação deflagada nesta quinta (13/11) visa apurar informações sobre esquemas de corrupção envolvendo o contrato milionário de fornecimento de alimentos para pacientes da rede pública de saúde, formalizado pelo IgesDF

Operação apura esquema de corrupção envolvendo o Iges/DF - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Na manhã desta quinta-feira (13/11), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e o Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) realizaram a terceira fase da operação Escudero, que investiga esquemas de corrupção envolvendo o contrato milionário de fornecimento de alimentos para pacientes da rede pública de saúde, formalizado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF). 

As apurações, a cargo da Delegacia de Repressão à Corrupção (Drcor), revelaram a existência de um grupo que atuava para facilitar repasses de recursos públicos ao IgesDF. Estes eram, posteriormente, destinados à empresa contratada sem a comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Foram cumpridos quatro mandados judiciais de busca e apreensão nas residências dos envolvidos e em um órgão público, além de dois mandados de sequestro de bens imóveis. Entre os crimes investigados nesta atual fase da operação, há a hipótese de prática de tráfico de influência, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 

As diligências, nesta quinta, tiveram como objetivo colher elementos a fim de robustecer a prova dos crimes já identificados, bem como identificar possíveis outros participantes do esquema de corrupção

Em nota, o (IgesDF) informou não ter acesso aos detalhes da operação, mas ressaltou cooperar de forma integral, transparente e contínua com as autoridades competentes, permanecendo à disposição para fornecer todas as informações e esclarecimentos necessários ao avanço das investigações.

O Instituto também destacou ter rescindido o contrato com a referida empresa desde o início deste ano e reafirmou que repudia qualquer prática irregular e seguirá adotando todas as medidas cabíveis para assegurar a correta apuração dos fatos.

Confira a nota na íntegra: 

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) informa que não teve acesso aos detalhes da operação deflagrada nesta quarta-feira (13/11).
O IgesDF tem cooperado de forma integral, transparente e contínua com as autoridades competentes, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e Poder Judiciário, e permanece à inteira disposição para fornecer todas as informações e esclarecimentos necessários ao avanço das investigações.
Cabe ressaltar que o Instituto  rescindiu o contrato com a referida empresa desde o início deste ano.
A instituição reafirma que repudia qualquer prática irregular e seguirá adotando todas as medidas cabíveis para assegurar a correta apuração dos fatos.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP de Jornali

Por Letícia Mouhamad
postado em 13/11/2025 11:00
