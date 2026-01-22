Traficantes do Incra 8 são presos em operação da Polícia Civil em Ceilândia

Após a venda, os suspeitos seguiram para Ceilândia e se reuniram em um ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas na região - (crédito: Divulgação/PCDF)

Por Paulo Gontijo

Três pessoas suspeitas de integrar o tráfico de drogas no bairro Incra 8, em Brazlândia, foram presas na tarde desta quinta-feira (22/1) durante uma operação da Polícia Civil (PCDF). A ação foi coordenada por policiais da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), após trabalho de vigilância e monitoramento.

Segundo a PCDF, os agentes flagraram dois homens e uma mulher comercializando entorpecentes para usuários. Após a venda, os suspeitos seguiram para Ceilândia e se reuniram em um ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas na região.

Com o apoio da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), os policiais realizaram a abordagem e efetuaram as prisões. Durante o acompanhamento da ação, os investigadores identificaram outra negociação de drogas, o que levou à prisão de um quarto suspeito.

Entre os detidos está o principal traficante do bairro Incra 8, monitorado há meses pela 18ª DP. De acordo com a Polícia Civil, ele possui antecedentes por crimes de roubo e homicídio e estava em liberdade provisória no momento da prisão. Todos os suspeitos foram encaminhados à delegacia.