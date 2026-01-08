Batalhão da Rotam e BPCães apreendem ecstasy e dry no Paranoá

Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia da região para registro da ocorrência - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma operação conduzida por equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), com apoio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) e do serviço de inteligência da Polícia Militar (PMDF) resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas na noite desta quarta-feira (7/1), no Paranoá. Veja:

De acordo com a PMDF, a ocorrência foi registrada por volta das 20h, após levantamento de informações que indicavam a circulação e o armazenamento de entorpecentes na região. Com base nos dados repassados pela inteligência, as equipes intensificaram o patrulhamento e conseguiram localizar o material ilícito.

No local, os policiais apreenderam 51 porções de dry — tipo de resina da maconha com alta concentração de THC, princípio ativo da droga —, oito pacotes lacrados de ecstasy, uma porção de cocaína e um rádio comunicador. Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia da região para registro da ocorrência e adoção das providências legais. Não há informação sobre prisões durante a ação.