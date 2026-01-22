Traficando na chuva: homem é preso com mochila recheada de crack em Ceilândia

A carga, estimada em R$ 240 mil, seria destinada ao abastecimento de pontos de venda na região - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem de 43 anos, com um extenso histórico criminal, foi preso pelo Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque), na noite desta quarta-feira (21/01), em Ceilândia. Ele foi flagrado transportando uma carga de entorpecentes avaliada em R$ 240 mil reais. A captura ocorreu após uma perseguição iniciada durante um patrulhamento de rotina.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Motociclista é preso por tráfico de drogas no Paranoá

Ao notar a aproximação da viatura, o condutor de um veículo preto acelerou bruscamente, dando início a uma fuga arriscada pelas ruas da cidade. Mesmo sob chuva intensa e pista escorregadia, o motorista ignorou as ordens de parada e os sinais sonoros dos policiais, colocando em risco a vida de pedestres e de outros condutores.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O desfecho da perseguição começou próximo a uma unidade escolar, onde o veículo reduziu a velocidade apenas o suficiente para que o homem de 43 anos desembarcasse. Enquanto o motorista conseguia escapar em alta velocidade, o comparsa iniciou uma fuga a pé carregando uma mochila. Durante a tentativa de escapar, ele tentou destruir provas, quebrando o próprio celular e arremessando a mochila em um terreno baldio.

O criminoso é reincidente e com habitualidade delitiva — possui passagens por furto, receptação e tráfico (foto: Divulgação/PMDF)

Após ser alcançado pelos militares, a equipe realizou a vistoria no material descartado e encontrou seis tabletes de crack, carga estimada em R$ 240 mil, que seria destinada ao abastecimento de pontos de venda na região. A resistência do suspeito em obedecer aos comandos e a destruição do aparelho telefônico reforçaram, para a polícia, a intenção de ocultar conexões com o crime organizado local.

O homem foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Por se tratar de um criminoso reincidente e com habitualidade delitiva — possui passagens por furto, receptação e tráfico —, ele permanece à disposição da Justiça. A Polícia Militar (PMDF) segue em busca de informações que levem à identificação e captura do condutor do veículo que auxiliou na fuga.