InícioCidades DF
CARNAVAL 2026

GDF prorroga prazo de recursos sobre resultado provisório do DF Folia 2026

Após a prorrogação, o período de recurso dos blocos segue aberta até o sábado (24), às 14h

O resultado definitivo será divulgado na segunda-feira (26/1), às 12h - (crédito: Minervino Júnior/CB)
O resultado definitivo será divulgado na segunda-feira (26/1), às 12h - (crédito: Minervino Júnior/CB)

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF) informou que o prazo para interposição de recursos sobre o resultado provisório dos blocos do DF Folia 2026 foi prorrogado até o sábado (24/1), às 14h. A pasta ainda anunciou que o resultado definitivo será divulgado na segunda-feira (26/1), às 12h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os representantes devem encaminhar os recursos por meio de um formulário eletrônico. A análise vai seguir os critérios previstos previamente no edital, respeitando o número de vagas disponíveis para esta edição do carnaval de rua do Distrito Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Secec-DF reforçou a necessidade de verificar as caixas de spam/lixo eletrônico, além da capacidade de armazenamento de seus e-mails, para que confira a chegada do email. O pedido foi feito tendo em vista a identificação de ocorrências de devolução e/ou rejeição de mensagens encaminhadas pelo DF Folia 2026 (Delivery Status Notification Failure).

A pasta ainda informou que eventuais problemas de recebimento decorrentes de configurações, limitações ou falhas nos endereços eletrônicos informados são de responsabilidade exclusiva do proponente. As Fichas de Avaliação cujos envios tenham sido devolvidos e/ou rejeitados serão reenviadas.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 23/01/2026 09:30
SIGA
x