GDF prorroga prazo de recursos sobre resultado provisório do DF Folia 2026

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF) informou que o prazo para interposição de recursos sobre o resultado provisório dos blocos do DF Folia 2026 foi prorrogado até o sábado (24/1), às 14h. A pasta ainda anunciou que o resultado definitivo será divulgado na segunda-feira (26/1), às 12h.

Os representantes devem encaminhar os recursos por meio de um formulário eletrônico. A análise vai seguir os critérios previstos previamente no edital, respeitando o número de vagas disponíveis para esta edição do carnaval de rua do Distrito Federal.

A Secec-DF reforçou a necessidade de verificar as caixas de spam/lixo eletrônico, além da capacidade de armazenamento de seus e-mails, para que confira a chegada do email. O pedido foi feito tendo em vista a identificação de ocorrências de devolução e/ou rejeição de mensagens encaminhadas pelo DF Folia 2026 (Delivery Status Notification Failure).