Polícia Civil investiga ponto de tráfico disfarçado de banca de roupas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a Operação Feira Livre, que resultou no desmanche de um ponto fixo de tráfico de drogas instalado em uma banca de ambulante irregular, na calçada pública do Setor M (CNM 2), em Ceilândia. O local funcionava como fachada para a comercialização de entorpecentes e vinha sendo alvo de denúncias recorrentes de pedestres e comerciantes da região.

As investigações apontaram que, embora o espaço se apresentasse como comércio informal de roupas, a banca era utilizada de forma sistemática para a venda de drogas. A atuação criminosa era contínua e organizada, com divisão de tarefas entre os envolvidos, que se aproveitavam da circulação intensa de pessoas para disfarçar o comércio ilícito.

A ação foi conduzida pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), que iniciou os trabalhos após receber diversas informações sobre o funcionamento do ponto de tráfico. Os investigadores passaram a realizar monitoramento com abordagens técnicas, que confirmaram a dinâmica criminosa e identificaram os suspeitos envolvidos no esquema.

Na primeira fase da operação, realizada na última quarta-feira (21/1), os policiais observaram movimentação típica de tráfico no local. Durante as investigações, usuários abordados confirmaram ter adquirido entorpecentes na banca. Em seguida, a equipe retornou ao ponto e apreendeu um adolescente de 16 anos, que atuava diretamente na venda das drogas.

Com o menor, foram encontradas porções de crack, além de dinheiro em espécie e um telefone celular. Ele foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA 2), onde foi feito Procedimento de Apuração de Ato Infracional (PAAI) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos legais, o adolescente foi entregue ao responsável legal e permanece à disposição da Vara da Infância e Juventude.

Segunda fase

A segunda fase da operação ocorreu na quinta (22/1), quando os agentes retornaram ao local e flagraram novamente a prática criminosa. Na ocasião, foi presa uma mulher de 33 anos, surpreendida na banca em posse de duas porções de cocaína e duas porções de maconha, preparadas para a venda.

Além dela, também foi preso um homem, 38, apontado como responsável pela banca. Segundo a PCDF, ele consentia que o espaço fosse utilizado para o tráfico de drogas, mesmo após registros anteriores de ocorrências na mesma localidade.

Durante a ação, os policiais apreenderam dinheiro em espécie, um aparelho celular e uma máquina de cartão — equipamentos utilizados para dar suporte à atividade criminosa. Todas as mercadorias expostas na banca também foram apreendidas, em razão da utilização do local para a prática ilícita.

Os dois adultos foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, crime cuja pena prevista varia de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa. Após os procedimentos legais, ambos foram recolhidos à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), onde permanecem à disposição do Poder Judiciário.