Colisão entre dois carros deixa uma pessoa ferida no Eixinho W norte

Carro de passeio bate em poste e em outro veÃ­culo no Eixinho - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um sinistro de trânsito envolvendo dois carros deixou uma motorista ferida nesta sexta-feira (23/1), no Eixinho W da Asa Norte. Um dos veículos colidiu, inicialmente, contra um poste de iluminação pública e, em seguida, atingiu outro automóvel que trafegava pela via. As duas condutoras estavam sozinhas nos veículos no momento da colisão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que chegou ao local, na altura da quadra 105, por volta das 9h, com duas viaturas de socorro. As equipes encontraram um Toyota Etios e um Honda City envolvidos no sinistro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Uma das motoristas precisou ser encaminhada a uma unidade hospitalar de referência. Segundo os socorristas, ela estava consciente, orientada e em estado estável. A outra condutora foi avaliada no local pela equipe de emergência pré-hospitalar, mas não apresentou ferimentos.

Durante o atendimento, uma faixa da via precisou ser interditada para garantir a segurança das equipes e das vítimas. A Companhia Energética de Brasília (CEB) foi acionada por conta do risco de queda do poste de iluminação pública, o que levou à interdição de uma faixa em cada sentido da via.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) esteve no local e ficou responsável pelo trânsito e demais providências cabíveis no local.







