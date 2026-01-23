Homem é preso por roubar R$ 2 mil de idosa que saía de banco

Um homem, de 23 anos, foi preso após roubar R$ 2 mil de uma idosa, 83, nas proximidades de uma agência bancária, no Gama. O crime ocorreu logo depois que a vítima havia realizado um saque no local, momento em que foi abordada e teve o dinheiro roubado.

A prisão foi realizada pela 14ª Delegacia de Polícia (Gama), por meio dos policiais da Seção de Investigação de Crimes Violentos (Sic-Vio), que cumpriu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito na quinta-feira (22/1). O suspeito é investigado pela prática do crime de roubo.

De acordo com a Polícia Civil, após as investigações, a equipe conseguiu identificar o autor do crime. Durante a apuração, também foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o investigado.

Após a prisão, o criminoso foi conduzido à unidade policial para as providências legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.