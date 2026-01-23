Foragido da justiça por violência doméstica é preso no Gama

Um homem, de 30 anos, foi preso pelo crime de violência doméstica após permanecer foragido da Justiça e se esconder na região do Gama. O suspeito tinha mandado de prisão preventiva em aberto, que havia sido expedido pelo Poder Judiciário do município de Luziânia, em Goiás, devido as agressões investigadas.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 14ª Delegacia de Polícia (Gama), em ação conjunta da Seção de Investigação de Crimes Violentos (Sic Vio) e da Seção de Atendimento à Mulher (SAM). O mandado de prisão preventiva foi cumprido na quinta-feira (22/1).

De acordo com informações da PCDF, após as investigações e levantamentos realizados pelas equipes, foi possível localizar o investigado, que estava escondido na região administrativa do Gama. O homem foi conduzido à delegacia para que fossem adotadas todas providências legais.