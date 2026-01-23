Trânsito terá alterações por eventos e implosão neste fim de semana

Por Paulo Gontijo

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizará intervenções no tráfego neste sábado (24/1) e domingo (25/1) em pontos do Plano Piloto e do Guará, em razão da realização de eventos esportivos, de lazer e da implosão do Edifício Torre Palace Hotel. As ações têm como propósito garantir a segurança viária, orientar condutores e pedestres e minimizar impactos no trânsito.

Corrida de Reis Mirim

No sábado (24/1), das 6h às 12h, ocorre a Corrida de Reis Mirim 2026, no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, com concentração no estacionamento do Parque Ana Lídia. O evento deve reunir cerca de 3 mil pessoas.

Durante o período, haverá intervenções nas vias internas do parque e nos estacionamentos próximos à área da corrida. A sinalização temporária será instalada a partir das 23h59 desta sexta-feira (23/1), com posicionamento de supercones para inibir o estacionamento irregular, reforço das faixas de pedestres e implantação de pontos específicos de travessia.

Os acessos ao estacionamento do Parque Ana Lídia serão fechados e a área isolada com cerca branca durante a realização da prova. O Detran-DF orienta que os motoristas redobrem a atenção à sinalização provisória e sigam as orientações dos agentes de trânsito.

Rua do Lazer do Guará

No domingo (25/1), das 6h às 17h, será realizada a Rua do Lazer na Avenida Central do Guará II, no trecho entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei.

A atuação dos agentes de trânsito abrangerá pontos estratégicos da região, como as proximidades das QI 25/27, QI 27/29, EQ 31/33, além do entorno da 4ª DP e do Edifício Consei, áreas com maior concentração de público. Equipes do Detran-DF estarão no local para orientar condutores e pedestres e promover a segurança viária durante o evento.

Implosão do Edifício Torre Palace Hotel

Também no domingo (25/1), será realizada a implosão do Edifício Torre Palace Hotel, localizado na Quadra 4 do Setor Hoteleiro Norte (SHN), na Asa Norte. O planejamento prevê intervenções graduais nas vias da região, com sinalização prévia, desvios e bloqueios estratégicos.

Fechamentos antecipados

A partir das 20h deste sábado (24/1), serão bloqueadas entradas e vias internas das Quadras 3 e 5 do SHN, incluindo acessos pelas vias N1 e N2, nas proximidades de hotéis e estabelecimentos comerciais da região. Os agentes atuarão na retirada de veículos estacionados dentro das áreas isoladas.

A partir das 23h59, os estacionamentos da Fonte da Torre de TV, nos lados norte e sul, serão interditados conforme o esquema de segurança definido para o evento.

Interdições no domingo

No domingo (25/1), a partir das 6h, haverá interdições na W3 Norte, nas proximidades do Brasília Shopping, com desvio do tráfego para a via N2 e semáforos operando em modo intermitente. Na via N1, na altura do SHN Quadra 2 e do Manhattan Plaza Hotel, a saída para a via principal será bloqueada, com direcionamento do fluxo para o interior do setor hoteleiro.

No Setor Sul, os agentes atuarão na W3 Sul, com desvio dos veículos para a via S1, além de bloqueios nos acessos ao estacionamento da Fonte da Torre e redirecionamento do tráfego para a via N1. Os Pontos de Controle de Trânsito permanecerão ativos das 6h às 13h, com policiamento e monitoramento contínuos.

Novas intervenções

Entre 9h30 e 10h30, a via S1 será totalmente interditada na altura da Feira da Torre, com desvio do tráfego para a ligação S1/N1, próximo ao Eixo Cultural Ibero-Americano. Também haverá instalação de cercas para impedir o acesso de veículos estacionados no complexo Brasil 21 à via S1.

Durante toda a operação, equipes do Detran-DF estarão distribuídas em pontos estratégicos para orientar condutores e pedestres, reforçar a sinalização e garantir o cumprimento das interdições.

A recomendação é que os motoristas evitem circular pelas regiões impactadas, especialmente na manhã de domingo, utilizem rotas alternativas e respeitem a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito.

