Curso de prevenção à violência doméstica para empresas abre mil vagas no DF

Por Paulo Gontijo

Com o objetivo de fortalecer ações de enfrentamento à violência contra a mulher, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) abriu as inscrições para o segundo ciclo do curso Mulher Segura — Prevenção da Violência e o Protocolo Por Todas Elas. A capacitação é gratuita, oferece mil vagas e recebe inscrições até o dia 19 de fevereiro. As aulas serão realizadas entre 23 de fevereiro e 24 de março, na modalidade à distância, por meio da Escola Virtual.

Voltada especialmente à iniciativa privada, a formação amplia a experiência iniciada em 2025 e reforça a articulação entre prevenção, integração institucional e participação do setor produtivo. A ação é fruto de uma atuação conjunta da SSP-DF com as secretarias da Mulher (SMDF), de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) e de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), além do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-DF). A parceria foi formalizada por meio de um Acordo de Cooperação Técnica firmado em setembro de 2025, com foco no desenvolvimento e execução da capacitação.

O curso integra o projeto Parceiro da Segurança e é direcionado a profissionais que atuam em hotéis, bares, restaurantes, shoppings, casas de show e grandes eventos. A formação também está aberta a outros segmentos empresariais e ao público em geral interessado no tema.

Com carga horária total de 20 horas, o conteúdo é dividido em três módulos. As aulas abordam os diferentes tipos de violência contra a mulher, além de apresentar o caráter progressivo do ciclo de violência, que muitas vezes começa de forma silenciosa e se intensifica ao longo do tempo. A proposta é capacitar profissionais que lidam diretamente com o público para reconhecer sinais de risco, acolher adequadamente e encaminhar situações de violência de forma correta.

O curso também dialoga com o Programa Movimente DF, voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino e à promoção da igualdade de gênero no Distrito Federal.

O Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a SSP-DF e o Sebrae-DF prevê a capacitação de, no mínimo, mil profissionais de empresas locais, com foco especial em ambientes de lazer e entretenimento. A oferta do curso será contínua, organizada em ciclos periódicos, o que permitirá ampliar o alcance da formação e envolver diferentes segmentos do setor privado ao longo do tempo, fortalecendo uma cultura de prevenção, acolhimento e proteção às mulheres.

