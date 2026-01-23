DF amplia vacinação no fim de semana com 50 pontos de atendimentos

Ações no fim de semana ajudam na cobertura vacinal - (crédito: Jhonatan Cantarelle/Agência Saúde DF)

Por Paulo Gontijo

Para facilitar o acesso da população às vacinas, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) promove, neste fim de semana, uma ampla mobilização com 50 locais de vacinação distribuídos em diversas regiões administrativas. A iniciativa oferece imunizantes contra gripe, covid-19, febre amarela, dengue e outras doenças previstas no calendário nacional.

Neste sábado (24/1), a ação terá como destaque a Feira da Vila São José, em Brazlândia, onde o atendimento ocorrerá das 8h às 12h. Além disso, 49 unidades básicas de saúde (UBSs), distribuídas em 20 regiões administrativas, estarão abertas oferecendo diferentes vacinas, conforme a disponibilidade e o público-alvo.

Já neste domingo (25/1), a vacinação continua na Rua do Lazer do Guará, também das 8h às 12h, ampliando o acesso da população aos imunizantes durante o fim de semana.

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identidade com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. A SES-DF orienta que a população consulte previamente o site oficial da pasta para verificar os endereços, horários de funcionamento e as vacinas disponíveis em cada local.