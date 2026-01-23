Vídeo: Adolescente é internado em UTI após ser espancado em Vicente Pires

Um adolescente de 16 anos está internado em estado gravíssimo, vítima de espancamento, durante uma briga na madrugada desta sexta-feira (23/1), em Vicente Pires. Quando resgatado, ele apresentava traumatismo craniano e foi encaminhado ao Hospital Brasília, em Águas Claras, onde está intubado na UTI. A briga ocorreu depois de um desentendimento por causa de um chiclete. O autor das agressões foi identificado como Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, morador de Águas Claras. Ele foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira.

Veja o vídeo:

O delegado-chefe da 38ª DP (Vicente Pires), Pablo Aguiar, afirmou que o autor das agressões contou, em depoimento, que a briga teve início após um desentendimento na saída de uma festa. “Ele (o autor) disse que estava em um carro e arremessou um chiclete em direção a um amigo que estava próximo à vítima. O adolescente teria dito que se fosse com ele, não iria deixar”, relatou. Depois desse comentário, conforme o delegado, Pedro saiu do carro e empurrou o adolescente, dando início às agressões.

Durante a troca de socos, o adolescente foi atingido por um forte golpe, ocasionando uma queda e uma grave lesão na cabeça. À reportagem, o delegado descreve que o agressor continuou atacando a vítima, mesmo depois de o adolescente cair desacordado. “É possível ver que o jovem não apresentava condições de se defender e, mesmo assim, o autor ainda desferiu golpes com ele no chão”, destacou.

Após cair, o adolescente foi socorrido por amigos e encaminhado ao hospital, em Águas Claras. O delegado ressaltou que jovem foi resgatado com muitos ferimentos. “Foi constatado que a vítima estava em estado gravíssimo, inclusive tendo uma parada cardíaca depois”, disse. Ainda segundo o delegado, o crânio do jovem teve que ser aberto para drenar o sangue proveniente de um rompimento de artéria.

Os vídeos gravados por outros adolescentes terão peso legal, disse Pablo. “A gente fica chocado porque havia vários jovens que poderiam ter impedido essa briga, mas se preocuparam mais em filmar. Eles serão autuados por omissão de socorro”, disse Pablo Aguiar.

O autor das agressões foi preso enquanto treinava em uma academia em Águas Claras. Na delegacia, foi autuado por lesão corporal gravíssima e pode enfrentar uma pena de dois a oito anos.

Saiba quem é

Pedro Arthur Turra Basso é piloto de Fórmula Delta — categoria de entrada para o automobilismo no Brasil.

Em nota enviada ao Correio, a organização da Fórmula Delta enfatizou que “não possui qualquer relação com os acontecimentos recentemente divulgados envolvendo o nome de Pedro Turra”. O agressor foi anunciado para a temporada de 2026 na categoria. A instituição informa que “aguarda o posicionamento dos órgãos civis competentes para, então, adotar as medidas cabíveis dentro de suas normas e regulamentos”.

Até a publicação desta matéria, a reportagem não havia identificado o(s) nome(s) responsáveis pela defesa de Pedro Arthur. O espaço está aberto para manifestações.