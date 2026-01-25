O esqueleto vai ao chão: saiba como será a implosão do Torre Palace

A ruína do Hotel Torre Palace será implodida hoje após anos de interdição por desavenças entre herdeiros do emblemático edifício na área central da cidade. Operação fechará hotéis e vias na região - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Deteriorado empreendimento de luxo, no Setor Hoteleiro Norte, o Hotel Torre Palace virá ao chão em hora marcada: às 10h. Visto como sinônimo de conforto e luxo em outras eras, o prédio, em uma espécie de caos controlado, se transformará em ruínas, ao toque de cinco segundos, como em uma vinheta de tevê. O impacto, entretanto, promete ser cinematográfico. Drones e profissionais em voos de helicópteros captarão as últimas imagens da estrutura que por 13 anos sofreu abandono e motivou desavenças entre sete herdeiros do fundador do estabelecimento, o libanês Jibran El-Hadj.

Detran, Defesa Civil, Polícia Militar e bombeiros estão mobilizados para a operação que contará com emissão de alertas, por meio de celulares, e ainda com reforço sonoro, iniciados três minutos antes que 165Kg de explosivos, distribuídos em praticamente 1.000 furos nos pilares, deem conta da liquidação do esqueleto urbano, cravado em área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional(Iphan). O Corpo de Bombeiros atuará na operação com 55 militares e seis viaturas. A Polícia Civil estará nas imediações para eventualidades, agrupada na 5ª DP (Área Central).

Feitas as interdições de trânsito (veja imagem) e efetivado o reforço na segurança, o evento de proporções monumentais contará com localização segura para a observação de curiosos: algumas porções da região da Torre de TV deixarão tudo bem visível. Com evacuação da área de implosão, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma zona de raio (que chega a 300 metros) se manterá isolada.

A Defesa Civil verificará, até as 8h, a evacuação do Brasília Tower do Hotel, do LET´s Idea e do Nobile Suites. Parte da via N1 será bloqueada, uma vez que escombros têm previsão de atingir áreas próximas ao hotel. Carros estão proibidos de estacionar nas imediações e haverá interdição dos estacionamentos da redondeza. Acessos ao Setor Hoteleiro Norte pelas vias N1 e N2 estão bloqueados desde ontem. Hoje, o fluxo de carros pela W3 será desviado para a N2.

Estrutura condenada

Pioneiro em edificação de grande porte no Setor Hoteleiro Norte, o Torre Palace teve frustrado um plano de venda em 2014. Inadequado a exigências modernas, em setembro de 2025, por recomendação da Secretaria DF Legal, o hotel teve a estrutura condenada. Não adiantaram três reformas anteriores, uma delas disposta a atenuar aspectos anacrônicos da decoração que, curiosamente, levou pitacos até mesmo das atrizes Mary Martin (esposa de Richard Hallyday, destacado por Jibran, para ornamentação do local) e Janet Gaynor. Esta última, a primeira vencedora de Oscar, e Mary, conhecida por dar vida a Peter Pan nas telas, viveram uma época em Anápolis, cidade de nascimento de Raif, um dos herdeiros (do empresário morto em 2000), que, ao Correio, em 1973, atestou a "alta categoria", quando da inauguração do empreendimento.

A imponência do hotel teve reforço da inauguração pelas mãos do governador Hélio Prates da Silveira, em um evento que mobilizou muitos embaixadores para conferir os mais de 120 apartamentos, com direito a suítes presidenciais e boate, em um período em que se alardeava que cada quarto contava com a novidade do "condicionador de ar".

Sob olhares atentos de 120 funcionários, os clientes — dentre os quais personalidades internacionais — contaram, no prédio de 14 andares, com o abrigo de restaurantes de referência na capital, entre os quais se destacam Giuseppina, Tanoor e Takê. Na inauguração, registrou-se a permanência das candidatas ao concurso de Miss Brasil (pela primeira vez, sediado na capital e realizado no Ginásio de Esportes) — daí o Torre Palace ter gerado o apelido de o "hotel das misses".

Na operação de demolição, que se estenderá até as 18h, depois da ação de 30 profissionais destacados mais diretamente para a implosão, estará desintegrado o sonho do libanês chamado de visionário, e que atraiu, na missa de 1955, a atenção do presidente Juscelino Kubitschek, empunhando uma desconhecida Polaroid (dona dos feitos da instantaneidade das fotografias). Agora, sem paredes, o combalido Torre Palace — que, em meados da década passada, trouxe a marca do abandono, abrigando pessoas em situação de rua, e onerando o Estado com gastos de R$ 309 mil para o processo de desocupação dos invasores — acena a despedida, em péssimo estado, em um contraste com data de validade mais do que expirada: em até 14 dias, não passará de entulho a finalmente ser removido.

Alerta à população

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), em conjunto com a Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil (SUDEC), vai reforçar a proteção à populaçãopara a implosão do edifício Torre Palace Hotel, no Setor Hoteleiro Norte, com o envio de um alerta oficial por meio do novo sistema Defesa Civil Alerta (DCA). A mensagem será disparada nesteo domingo (25/1), às 9h30, diretamente para os celulares localizados na área de risco, como medida preventiva para ampliar o alcance da orientação e reduzir a exposição de pessoas ao perímetro da operação.

A tecnologia utilizada é a cell broadcast, capaz de enviar notificações para aparelhos compatíveis sem necessidade de cadastro prévio e com entrega instantânea, inclusive em celulares que estejam no modo silencioso. Por se tratar de um recurso de alto alcance e pensado para situações de risco, o alerta pode ser recebido também em áreas próximas ao local da ocorrência, ultrapassando a delimitação física do perímetro.

O alerta que será emitido trará o seguinte texto: “ALERTA DE COLAPSO DE EDIFICAÇÃO — IMPLOSÃO DO TORRE PALACE HOTEL, mantenha-se fora da zona de exclusão até a liberação pela Defesa Civil do DF.”



