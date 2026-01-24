InícioCidades DF
Despedida

Associação Being Tao promove homenagem ao Mestre Woo em Brasília

Evento gratuito reúne praticantes de Tai Chi e Chi Kung para celebrar o legado do mestre, pioneiro da prática na capital

20/10/2022 Crédito: Minervino Junior/CB. Sabedoria oriental em prol do bem estar. Grão Mestre Woo, Joseph Moo Shong Woo - Tai Chi Being Tao. Entrevista no seu apartamento na 105 norte. - (crédito: Minervino Junior/CB)
A Associação Being Tao realiza neste domingo (25/1) um encontro em homenagem ao Mestre Woo, pioneiro do Tai Chi Chuan em Brasília, para marcar os 49 dias de sua partida. O evento será das 8h às 11h30, no Centro de Ensino Fundamental 104 Norte, na Asa Norte.

A programação começa às 8h, com uma prática coletiva de Tai Chi e Chi Kung. Em seguida, às 9h, os participantes compartilham um café da manhã colaborativo. A partir das 9h30, estão previstas falas em tributo ao mestre e durante a cerimônia, o indígena Francisco Miguel Lopes da Silva fará uma apresentação musical com flauta em homenagem a Mestre Woo.

A organização convida o público a contribuir com o café da manhã, levando alimentos saudáveis, como frutas, sucos e pães. Também é recomendado que cada participante leve garrafa de água, caneca e talheres reutilizáveis, evitando o uso de descartáveis. A atividade é gratuita e não há necessidade de inscrição prévia.

Reconhecido no Distrito Federal como um dos grandes difusores das práticas orientais, Mestre Woo faleceu em 6 de dezembro de 2025, aos 93 anos, em decorrência de um infarto. Moo Shong Woo foi um dos responsáveis por introduzir o Tai Chi Chuan no Brasil e pioneiro em Brasília, onde se tornou o primeiro mestre a ensinar a prática de forma pública e gratuita à comunidade. As aulas aconteciam na Praça da Harmonia Universal, entre as quadras 104 e 105 da Asa Norte, local que se tornou referência para praticantes da arte na capital.

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 24/01/2026 23:49
