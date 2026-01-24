Associação Being Tao promove homenagem ao Mestre Woo em Brasília

20/10/2022 Crédito: Minervino Junior/CB. Sabedoria oriental em prol do bem estar. Grão Mestre Woo, Joseph Moo Shong Woo - Tai Chi Being Tao. Entrevista no seu apartamento na 105 norte. - (crédito: Minervino Junior/CB)

A Associação Being Tao realiza neste domingo (25/1) um encontro em homenagem ao Mestre Woo, pioneiro do Tai Chi Chuan em Brasília, para marcar os 49 dias de sua partida. O evento será das 8h às 11h30, no Centro de Ensino Fundamental 104 Norte, na Asa Norte.

A programação começa às 8h, com uma prática coletiva de Tai Chi e Chi Kung. Em seguida, às 9h, os participantes compartilham um café da manhã colaborativo. A partir das 9h30, estão previstas falas em tributo ao mestre e durante a cerimônia, o indígena Francisco Miguel Lopes da Silva fará uma apresentação musical com flauta em homenagem a Mestre Woo.

A organização convida o público a contribuir com o café da manhã, levando alimentos saudáveis, como frutas, sucos e pães. Também é recomendado que cada participante leve garrafa de água, caneca e talheres reutilizáveis, evitando o uso de descartáveis. A atividade é gratuita e não há necessidade de inscrição prévia.

Reconhecido no Distrito Federal como um dos grandes difusores das práticas orientais, Mestre Woo faleceu em 6 de dezembro de 2025, aos 93 anos, em decorrência de um infarto. Moo Shong Woo foi um dos responsáveis por introduzir o Tai Chi Chuan no Brasil e pioneiro em Brasília, onde se tornou o primeiro mestre a ensinar a prática de forma pública e gratuita à comunidade. As aulas aconteciam na Praça da Harmonia Universal, entre as quadras 104 e 105 da Asa Norte, local que se tornou referência para praticantes da arte na capital.