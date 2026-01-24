InícioCidades DF
Ruínas do passado

Ensaio com nudez artística transformou Torre Palace em local de protesto

Em 2015, projeto "Abandonados", do fotógrafo Sérgio Costa Vincent, ocupou espaços fechados e deteriorados de Brasília com modelos nus para denunciar o abandono de espaços na cidade. Fotos resultaram em exposição realizada no mesmo ano em Brasília

Exposição Abandonados (2015), fotografada nas ruínas do Torre Palace - (crédito: Sergio Vincent)
Exposição Abandonados (2015), fotografada nas ruínas do Torre Palace - (crédito: Sergio Vincent)

O Torre Palace Hotel guarda muitas memórias da população brasiliense. Inaugurado em 1973, o primeiro hotel de luxo construído na capital federal funcionou por cerca de 40 anos, com 140 acomodações distribuídas em 14 andares. Entre as lembranças que marcaram o local, está um ensaio fotográfico bastante inusitado.

Em 2015, o fotógrafo do DF Sérgio Costa Vincent utilizou o prédio, que já se encontrava às moscas, como cenário para um ensaio de nudez artística. As imagens integraram o projeto Abandonados, criado como forma de protesto contra a situação precária de espaços públicos e culturais do Distrito Federal. A exposição foi aberta ao público em agosto do mesmo ano, no Café Savana, na Asa Norte.

Medo e inspiração

A ideia surgiu quando Sérgio, ao sair de uma aula, passou pelo Teatro Nacional. A porta de vidro da Sala Villa-Lobos estava fechada. Ele tentou acessar pela Sala Martins Pena, mas tapumes de madeira impediam a entrada. “Vi um pessoal fazendo uso de drogas naquelas escadarias laterais e foi o bastante para provocar uma reação”, contou, à época, ao Correio.

Diante do cenário, o fotógrafo convidou voluntários engajados com a arte e dispostos a protestar contra o fechamento de importantes espaços culturais de Brasília para posarem nus em locais abandonados.

“A nudez provoca, incomoda, seduz. É preciso convocar as autoridades, de forma contundente, a agir em prol da cultura e reverter o absurdo em que se encontram esses espaços”, afirmou. Para o artista, a ausência de roupas simboliza uma metáfora direta: “Quando vamos ao teatro ou a um espetáculo, vestimos nossos melhores trajes, usamos maquiagem, perfume. Na situação atual, não precisamos de nada disso, pois não há aonde ir, nem ao que assistir. Para quê roupa?”

Despidos, os voluntários foram fotografados em diversos espaços deteriorados e fechados ao público. Além do Teatro Nacional, que motivou o projeto, o grupo passou pelo Espaço Cultural Renato Russo e pela Biblioteca Demonstrativa. A proposta também se expandiu para outros equipamentos urbanos igualmente negligenciados, como a Piscina de Ondas, no Parque da Cidade, as ruínas da Universidade de Brasília (UnB) e o Torre Palace Hotel — edifício que será implodido neste domingo (25/1).

Procurado, agora, pelo Correio, Sérgio Vincent declarou que, naquele dia, sentiu medo e muita inspiração. "Confesso que sentia medo, por saber que o lugar estava ocupado por usuários de drogas e ao mesmo tempo tentava vislumbrar o requinte anterior aos destroços. E essas sensações, me inspiraram a posicionar os modelos como ocupantes de todo aquele abandono", afirmou.

Sobre a demolição do Torre Palace neste domingo (25/1), 11 anos depois do ensaio, Sérgio Vincent considera "necessária". "Até para que surja um empreendimento mais moderno e que agregue a arquitetura de Brasília", concluiu o fotógrafo.

Confira as imagens:

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Patrick Selvatti

Subeditor

Jornalista formado no Sul de Minas, com atuação de 20 anos em Brasília

Por Maria Eduarda Lavocat e Patrick Selvatti
postado em 24/01/2026 18:56 / atualizado em 24/01/2026 19:10
SIGA
x