Batalhão de Choque da PM será acionado para marcha bolsonarista

A caminhada liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) chegou ao Distrito Federal na noite de hoje mobilizando mais manifestantes e também a atenção da Secretaria de Segurança Pública. A presença de apoiadores nas vias de transito fez a Polícia Militar ter de interditar faixas do BRT Sul, provocando transtornos no sistema de transporte público, na BR 040. Vídeos gravados por motoristas mostravam, no ínicio da noite, os veículos parados, impedidos de seguir viagem devido à concentração dos integrantes da marcha que percorreu 240 Km. Segundo a PM, a medida foi necessária para evitar acidentes e atropelamentos.

Ao Correio, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) informou que a operadora do BRT Sul, Viação Pioneira, seguiu um plano emergencial para garantir transporte aos passageiros, sobretudo do Gama e Santa Maria. O órgão afirmou que providenciou o remanejamento de veículos, para que os passageiros pudessem chegar à Rodoviária do Plano Piloto ou retornar às suas cidades.

Segundo o último balanço realizado pela PM, por volta das 18h, haviam 1.500 manifestantes antes da marcha parar na altura do Park Way, para recomeçar neste domingo. O movimento bolsonarista vai caminhar da Epia, passando pela Rodoferroviária até chegar à Praça do Cruzeiro, onde ficará concentrado para o ato de protesto. A caminhada organizada pelo parlamentar vai percorrer cerca de 240 quilômetros em protesto contra as condenações decorrentes do 8 de janeiro de 2023.

Veja vídeos

As lideranças do movimento queriam ir até a Papudinha, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso. E também para a Esplanada dos Ministérios. A Secretaria de Segurança Pública do DF infomou ao Correio que houve uma reunião prévia de planejamento e que foi expressamente negado o acesso aos locais. "Ficou acordado que a marcha não passará da Praça do Cruzeiro", frisou o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

A chegada da marcha está prevista para 12h e devem permanecer no local até 14h. Os manifestantes enquanto estiverem em deslocamento serão acompanhados pelo Comando de Policiamento de Trãnsito da PM. Já na Praça do Cruzeiro haverá policiamento mais ostensivo com Batalhão de Choque e Cavalaria.

“A secretaria de Segurança Pública continua acompanhando e monitorando as pessoas,veículos e os movimentos relacionados à marcha para que tudo transcorra dentro da normalidade. As ações de planejamento para o local final da manifestação para este domingo já estão devidamente organizadas”, afirmou ao Correio o Coronel Carlos Melo, subsecretário Subsecretário de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do DF.