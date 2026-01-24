Implosão do Torre Palace exige cuidados com poeira e saúde da população

Orientação é que grupos de risco não se exponham à poeira em nenhuma circunstância - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A Gerência de Vigilância Ambiental de Zoonoses (Gvaz), da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), divulgou recomendações à população diante da implosão do antigo edifício Torre Palace Hotel, marcada para este domingo (25/1), às 10h30, no Setor Hoteleiro Norte. A operação deve gerar uma intensa nuvem de poeira, com potencial risco à saúde devido à possível presença de agentes biológicos provenientes de excrementos de pombos e morcegos.

Segundo a Vigilância Ambiental, a principal preocupação é a inalação de aerossóis — partículas finas suspensas no ar — que podem conter microrganismos associados a zoonoses fúngicas, como a histoplasmose e a criptococose. A nota técnica tem caráter preventivo e reforça a necessidade de cuidados redobrados, sobretudo para pessoas imunossuprimidas, idosos, gestantes, crianças e pacientes em tratamento com imunossupressores.

Entre as orientações estão “evitar permanecer nas proximidades do local da implosão e nas horas seguintes, manter portas e janelas fechadas em imóveis da região e utilizar máscaras de proteção respiratória, preferencialmente do tipo PFF2/N95”, caso seja inevitável circular na área. A recomendação é que atividades ao ar livre sejam evitadas por até 72 horas após a demolição, e que grupos de risco não se exponham à poeira em nenhuma circunstância.

