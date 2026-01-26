Princípio de incêndio atinge loja no Setor Comecial Sul

Depois da extinção, os disjuntores foram desligados por segurança, ocorrência não teve feridos - (crédito: Freepk)

Na tarde da última sexta-feira (23), ocorreu um princípio de incêndio no Setor Comercial Sul (SCS). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as equipes chegaram no local e se depararam com as chama no subsolo de uma loja de produção de salgado no Edifício Goiás.

O fogo concentrava-se no quadro de energia do estabelecimento, e as chamas foram controladas com o uso de extintores da própria loja, sob supervisão dos militares.

Após a extinção, os disjuntores foram desligados por segurança, os responsáveis foram orientados a acionar um eletricista qualificado para realizar a manutenção e revisão do sistema antes de qualquer tentativa de reativação da energia. Não houve feridos na ocorrência, e o proprietário ficou responsável pelo local.