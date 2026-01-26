InícioCidades DF
Incêndio

Princípio de incêndio atinge loja no Setor Comecial Sul

Incidente ocorreu no subsolo de uma loja de produção de salgado. As chamas foram controladas e não houve feridos no local

Depois da extinção, os disjuntores foram desligados por segurança, ocorrência não teve feridos - (crédito: Freepk)
Depois da extinção, os disjuntores foram desligados por segurança, ocorrência não teve feridos - (crédito: Freepk)

Na tarde da última sexta-feira (23), ocorreu um princípio de incêndio no Setor Comercial Sul (SCS). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as equipes chegaram no local e se depararam com as chama no subsolo de uma loja de produção de salgado no Edifício Goiás.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O fogo concentrava-se no quadro de energia do estabelecimento, e as chamas foram controladas com o uso de extintores da própria loja, sob supervisão dos militares.

Após a extinção, os disjuntores foram desligados por segurança, os responsáveis foram orientados a acionar um eletricista qualificado para realizar a manutenção e revisão do sistema antes de qualquer tentativa de reativação da energia. Não houve feridos na ocorrência, e o proprietário ficou responsável pelo local.

Saiba Mais

-

  • Google Discover Icon

Lara Costa

Jornalista pela Universidade de Brasília, atuou no Eu, Estudante e Trabalho&Formação Profissional

Por Lara Costa
postado em 26/01/2026 10:39 / atualizado em 26/01/2026 10:41
SIGA
x