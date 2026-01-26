Corrida de Reis: retirada de kits começa na terça (27)

Kit entregue inclui ecobag, camisa oficial do evento, número de peito e squeeze - (crédito: Giovana Albuquerque/Agência Brasília)

A entrega dos kits de participação da 53ª edição da Corrida de Reis começa nesta terça-feira (27) e segue até sexta-feira (30), das 9h às 19h, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. A corrida vai ocupar o Eixo Monumental, a Esplanada dos Ministérios e as vias N1 e S1, consolidando-se entre as maiores provas de rua do país.

O kit entregue aos atletas inclui ecobag, camisa oficial do evento, número de peito e squeeze. A retirada por terceiros é permitida mediante apresentação de documento oficial com foto e autorização assinada pelo atleta inscrito. Para menores de 18 anos, é exigida autorização do pai ou responsável, acompanhada de documento de identificação.

A Corrida de Reis integra a iniciativa Solidariedade Salva. Para a retirada do kit, o atleta pode contribuir com a doação de 2 kg de alimentos. As orientações e o modelo de autorização estão disponíveis no site oficial da Corrida de Reis, por meio da plataforma Brasil Corrida.

A prova principal será neste sábado (31), com largada no Palácio do Buriti e chegada no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson, com percursos de 6 km e 10 km. Ao fim da corrida, está previsto um show da banda Jammil, conhecida por sucessos como Praieiro e Celebrar, para os participantes.