Parque da Cidade recebe famílias para entrega de kits da Corrida de Reis Mirim

A Corrida de Reis Mirim faz parte da programação da tradicional Corrida de Reis - (crédito: Edmundo Souza/SEL-DF)

*Por Paulo Gontijo

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Pavilhão de Exposição do Parque da Cidade começou a receber, nesta terça-feira (20/1), crianças e famílias inscritas na Corrida de Reis Mirim para a retirada dos kits do evento. A entrega segue nesta quarta-feira (21/1), das 9h às 19h, e já movimenta o espaço com atividades voltadas ao público infantil.

Leia também: 53ª edição da Corrida de Reis amplia número de vagas em 2026

O local foi ambientado de forma lúdica com brinquedos, pula-pula, distribuição de pipoca e algodão-doce, criando um espaço acolhedor para as crianças.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Corrida de Reis Mirim faz parte da programação da tradicional Corrida de Reis e tem como objetivo estimular hábitos saudáveis, a inclusão e o bem-estar entre crianças, além de aproximar pais e filhos de atividades esportivas.

O evento também incorpora uma ação solidária. Em parceria com a Defesa Civil do Distrito Federal, está sendo realizada a arrecadação de 2kg de alimentos por família participante. As doações serão destinadas a ações de assistência social, ampliando o impacto da iniciativa para além do esporte.

A entrega dos kits antecipa o clima festivo da corrida e reforça a proposta de unir esporte, lazer e responsabilidade social, transformando o Parque da Cidade em um espaço de encontro, diversão e cuidado coletivo.