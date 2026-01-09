53ª edição da Corrida de Reis amplia número de vagas em 2026

A 53ª Corrida de Reis contará com 20 mil vagas em 2026, sendo 300 destinadas a pessoas com deficiência (PCDs). Os detalhes da corrida, que será realizada em 31 de janeiro, foram apresentados nesta sexta-feira (9/1) pela vice-governadora Celina Leão, durante coletiva no Salão Nobre do Palácio do Buriti.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O evento registra aumento no número de participantes em relação a 2025, quando foram oferecidas 15 mil vagas, e a 2024, com 10 mil. As inscrições serão por meio da plataforma digital Brasil Corrida, que será aberto na próxima segunda-feira (12) para crianças, quarta-feira (14) para PcDs e sexta-feira (16) para adultos.

Celina Leão destacou a importância da Corrida de Reis como incentivo à prática esportiva, à saúde e à inclusão. “Essa corrida será a maior da história, na parte da inclusão também, porque vamos garantir vaga para todos os nossos PcDs que quiserem ir conosco. É uma corrida tradicional no Distrito Federal e representa muito do que é a democracia e o esporte, nivelando todo mundo e fazendo uma unidade”, declarou.

A programação tem início a partir das 14h, com interdições nas vias para facilitar o acesso do público. Haverá diversos bolsões de estacionamento público nas imediações do Estádio Mané Garrincha, no Palácio do Buriti e no Parque da Cidade, para quem optar por ir de carro. Ao longo do evento, o público também poderá acompanhar atrações musicais e opções de alimentação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, a Corrida de Reis vai além da prática esportiva e representa um estímulo à qualidade de vida, além de marcar a abertura do calendário de corridas da capital. “Temos muitas histórias bonitas na Corrida de Reis: pessoas que se conheceram e se casaram porque correram juntas, que superaram doenças físicas ou emocionais, ou que passaram a gostar desse esporte tão tradicional em Brasília”, ressaltou.

Incentivo

Além da presença de autoridades, a coletiva contou com a participação dos atletas brasileiros Caio Bonfim e Ariosvaldo Fernandes, que reforçaram a importância da ação.

Atleta paralímpico, Ariosvaldo destacou o impacto da iniciativa. “Sou uma referência para o país e fico muito feliz em poder mostrar ao Governo do Distrito Federal a importância de acreditar no esporte e no paradesporto. Ver esse número de vagas para PCDs na Corrida de Reis é motivo de muita emoção”, afirmou.

Caio Bonfim também falou sobre motivação, superação e reconhecimento por meio da atividade física. “É com esse pensamento que continuo, o mesmo que me levou a conquistar medalhas importantes. Isso acaba influenciando naturalmente outros esportistas aqui de Brasília. Por isso, quero parabenizar a Corrida de Reis, que é uma grande festa, faz muito bem às pessoas e ajuda na preparação para todo o calendário esportivo”, concluiu.