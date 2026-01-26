BBB 26: Ana Paula debocha na cara de Sarah e aponta falsidade na sister

O conflito entre Ana Paula e Sarah ganhou novos contornos na manhã desta segunda-feira (26) no “BBB 26”.
Incomodada após ser vetada e impedida de votar no Paredão de domingo (25) por decisão da sister, Ana Paula resolveu confrontá-la e sugeriu uma postura falsa no convívio dentro da casa.
Logo no início da conversa, Ana Paula adotou um tom irônico. “Bom dia! Cuidado com minhas perguntas, hein, que eu começo logo cedo. Perigo demais, gata!”, provocou.
Sarah respondeu de forma direta: “Perigoso que eu sei que é.”
Na sequência, Ana Paula deixou claro que, caso fossem assumir posições opostas no jogo, preferia que isso acontecesse sem cordialidade forçada.
“Mas então você evita puxar assunto, papo de comadre, porque aí fica estranho, né?”, disparou.
Pouco depois, em conversa com Leandro, Ana Paula voltou a ironizar o argumento usado por Sarah no momento do veto.
“Eu acordo de mau humor, Leandro. Cuidado que dizem que eu induzo as pessoas ao erro”, debochou.
A fala fez referência à justificativa apresentada por Sarah, que afirmou que Matheus teria tido suas declarações deturpadas por Ana Paula, sugerindo que ela o teria induzido ao erro.
O que Sarah aparentemente desconhece é que Matheus, em mais de uma ocasião, afirmou que Ana Paula e Milena teriam uma relação semelhante à de “patroa e empregada”.
A declaração de Matheus, e a forma como outros participantes se apoiaram nesse discurso para atacar Ana Paula, gerou forte reação do público fora da casa.
Nas redes sociais, muitos classificaram a narrativa como um reflexo do racismo estrutural, questionando por que Milena não seria vista como alguém digna de manter amizade com uma mulher branca de classe média.
???? VAI TER VAR— thomaz (@thisdracarys) January 24, 2026
nesse vídeo vemos o matheus confessando que usou esse termo “patroa” para gerar corte e causar aqui fora. não adianta mudar a narrativa matheus, nós assistimos tudo pic.twitter.com/My4ockgmQd https://t.co/hYtdnX6ZUa
Matheus realmente falou “patroa do jogo”?— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 26, 2026
“Me deu uma sensação ruim em relação à Milena, porque ATÉ AQUI DENTRO ela está com uma patroa.” #BBB26
pic.twitter.com/PoqtXaT9N5
