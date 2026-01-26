Janeiro Branco: Correio promove debate sobre saúde mental no Brasil

Evento sobre Janeiro Branco ocorrerá na quinta-feira (29/1), a partir das 9h - (crédito: Caio Gomez)

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que mais de um bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais, conforme levantamento realizado em setembro de 2025. A ansiedade e a depressão são as condições mais prevalentes. No Brasil, números do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apontam para um cenário preocupante, indicando um aumento de 143% em relação a 2024 nos afastamentos do trabalho por transtornos mentais. O contexto pede atenção e responsabilidade.

Pensando nisso, o Correio Braziliense promove, na próxima quinta-feira (29/1), o evento "Janeiro Branco: diálogos sobre a saúde mental no Brasil". As discussões vão ao encontro de um período tradicionalmente associado a recomeços, no qual se demanda um espaço de diálogo qualificado para olhar com responsabilidade e senso crítico para as questões emocionais, que ganham cada vez mais visibilidade.

Diante do aumento de casos de ansiedade, esgotamento e sofrimento psíquico, o debate vai reunir autoridades e especialistas para fomentar o autoconhecimento, a prevenção e a cultura do cuidado em âmbito nacional. Serão dois painéis: o primeiro abordará os fatores de adoecimento mental e os desafios na assistência, e o segundo apontará caminhos por meio da construção de espaços de escuta e de cuidado.

O evento começa às 9h, no auditório do jornal, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), com recepção e credenciamento a partir das 8h30. A programação será transmitida ao vivo pelas redes sociais e pelo YouTube do Correio. Ao fim de cada painel, haverá espaço para perguntas do público, tanto presencialmente quanto pelas redes sociais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do Sympla.

Serviço

Data: 29 de janeiro

Horário: a partir das 8h30 (Credenciamento) | 09h00 (Início)

Local: auditório do Correio Braziliense (SIG Qd. 2, nº 340)

Onde buscar ajuda

Unidades Básicas de Saúde (UBS): o primeiro passo é buscar atendimento com um clínico-geral na UBS mais próxima, que pode encaminhar o paciente a um psicólogo ou psiquiatra;

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): oferecem atendimento especializado com equipes multidisciplinares;

Clínicas-Escola de psicologia: universidades que oferecem cursos de psicologia dispõem de clínicas onde alunos, supervisionados por professores, oferecem atendimentos gratuitos ou a preços acessíveis; e

Centro de Valorização da Vida (CVV): o CVV proporciona apoio emocional 24 horas por dia, por meio do telefone 188 ou pelo chat online no site oficial.