Família e amigos se despedem de adolescente morto no Itapoã

O jovem foi morto a tiros, na região da rodovia DF-250. Ainda não há informações sobre a autoria ou motivação do crime

O autor se aproximou em uma motocicleta preta, de modelo antigo, e efetuou cerca de cinco disparos contra Carlos - (crédito: Redes sociais)
Familiares, amigos e moradores do Itapoã se despedem, nesta terça-feira (27/1), do adolescente Carlos Daniel, de 17 anos, morto a tiros na madrugada de domingo (25/1), no Itapoã. O velório ocorre a partir das 8h, no Campo da Esperança, em Planaltina. O jovem foi morto a tiros, na região da rodovia DF-250. De acordo com a Polícia Militar (PMDF), a equipe realizava patrulhamento quando se deparou com a ocorrência. Segundo as informações iniciais, dois indivíduos passaram pelo local em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos, atingindo o adolescente.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e prestou atendimento, mas o óbito foi constatado no local. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil (PCDF) também esteve no local para dar início às investigações.

À polícia, a namorada da vítima, que estava com ele no momento do crime, relatou que o autor se aproximou em uma motocicleta preta, de modelo antigo, e efetuou cerca de cinco disparos a curta distância. Ela não conseguiu prestar depoimento formal devido ao estado de abalo emocional, sendo necessário atendimento médico. Até o encerramento do plantão policial, não havia informações conclusivas sobre a autoria ou motivação do crime.

Em comunicado divulgado pela família, o falecimento foi confirmado com uma mensagem de fé e gratidão pelas manifestações de solidariedade recebidas. “Seguimos confiando na Palavra de Deus: ‘O Senhor é o meu pastor; nada me faltará’ (Salmos 23:1)”, diz o texto, que também agradece as orações e o apoio prestado à família neste momento de dor. Para facilitar o deslocamento de parentes e amigos, um ônibus foi disponibilizado, com saída às 7h da manhã da Escola Classe 01 do Itapoã. O caso segue sob investigação da PCDF.

Por Carlos Silva
postado em 26/01/2026 15:45 / atualizado em 26/01/2026 16:51
