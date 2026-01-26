Vazamento de esgoto atinge pista de caminhada no Parque da Cidade

Um vazamento de esgoto foi registrado na manhã desta segunda-feira (26/1) no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek. De acordo com registros feitos por quem passava pelo local, o líquido se espalhou pela área verde e chegou até a pista de caminhada.

Em nota, a Administração do Parque da Cidade informou que o vazamento ocorreu de forma pontual e foi provocado pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias que teriam sobrecarregado a rede de esgoto da região.

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) foi acionada e esteve no local para realizar vistoria técnica e adotar as providências necessárias para conter o problema, resolvido algumas horas depois.

A Caesb destacou que, na maioria dos casos, o extravasamento ocorre devido ao descarte inadequado de lixo na rede, o que provoca entupimentos e transtornos à população e ao meio ambiente.

Esgoto transbordou devido descarte inadequado de lixo na rede, segundo a Caesb (foto: Material cedido ao Correio)

A Caesb reforçou o apelo para que a população faça o descarte correto dos resíduos e alertou que “objetos, como absorventes, fraldas, preservativos, lenços umedecidos, cabelos e restos de fio dental não devem ser jogados em vasos sanitários, pias ou diretamente na rede de esgoto”.

