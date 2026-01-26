InícioCidades DF
CHUVAS

Vazamento de esgoto atinge pista de caminhada no Parque da Cidade

Segundo a administração, problema foi causado pelas fortes chuvas. Caesb foi acionada e realizou vistoria no local

Caesb desobstruiu a rede de esgoto no trecho afetado - (crédito: Material cedido ao Correio)
Um vazamento de esgoto foi registrado na manhã desta segunda-feira (26/1) no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek. De acordo com registros feitos por quem passava pelo local, o líquido se espalhou pela área verde e chegou até a pista de caminhada.

Em nota, a Administração do Parque da Cidade informou que o vazamento ocorreu de forma pontual e foi provocado pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias que teriam sobrecarregado a rede de esgoto da região.

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) foi acionada e esteve no local para realizar vistoria técnica e adotar as providências necessárias para conter o problema, resolvido algumas horas depois.

A Caesb destacou que, na maioria dos casos, o extravasamento ocorre devido ao descarte inadequado de lixo na rede, o que provoca entupimentos e transtornos à população e ao meio ambiente.

Caesb desobstruiu a rede de esgoto no trecho afetado
Esgoto transbordou devido descarte inadequado de lixo na rede, segundo a Caesb (foto: Material cedido ao Correio)

A Caesb reforçou o apelo para que a população faça o descarte correto dos resíduos e alertou que “objetos, como absorventes, fraldas, preservativos, lenços umedecidos, cabelos e restos de fio dental não devem ser jogados em vasos sanitários, pias ou diretamente na rede de esgoto”. 

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 26/01/2026 15:22 / atualizado em 26/01/2026 16:52
