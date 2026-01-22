Coletivo se posiciona contra resultado dos blocos de carnaval classificados

Suvaquinho da Asa está entre os blocos que não foram classificados - (crédito: Davi Mello/ Divulgação )

A Frente Ampla de Blocos de Rua do Distrito Federal lançou, nesta quinta-feira (23/1), uma nota de repúdio em relação ao resultado provisório dos blocos classificados para o carnaval na capital, divulgado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF). Para a entidade, houve inconsistências no processo que podem prejudicar a construção e a continuidade da festividade. Ao Correio, a pasta afirmou que ocorreu estritamente conforme as regras. A Secec prorrogou o prazo para interposição de recurso até as 14h deste sábado (24/1).

"O principal ponto de atenção diz respeito a denúncias de que eventos festivos e festas privadas teriam sido contemplados como se fossem blocos de carnaval, enquanto blocos tradicionais e historicamente atuantes, com mais de cinco, 10 e até 15 anos de atuação comprovada, não foram classificados. Entre eles estão, por exemplo: Bloco do Patu Batê, Bloco da Tesourinha, Bloco Bafo de Cana, Bloco Menino de Ceilândia, Carna Lobo, Bloco Suvaquinho da Asa, entre diversos outros que reconhecidamente movimentam o carnaval de rua do DF", diz a nota.

O grupo cobrou três medidas: maior rigor na verificação dos critérios estabelecidos no cadastro; reavaliação dos casos em que há indícios de enquadramento inadequado como bloco de carnaval; e prorrogação do prazo para interposição de recursos, garantindo que todos os blocos tenham acesso ao espelho de avaliação em tempo hábil.

Sobre o prazo de interposição, a frente queria que a prorrogação fosse até segunda-feira (26/1).

O que diz a Secec

Em nota, a Secec disse que o processo seletivo do DF Folia 2026 foi conduzido estritamente conforme as regras do cadastro competitivo, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e transparência. "Não há, em qualquer competição pública, previsão de vaga cativa ou garantia automática de seleção, ainda que para blocos tradicionais. Todas as propostas foram avaliadas de forma competitiva, a partir de critérios técnicos previamente definidos, considerando também o número limitado de vagas disponíveis por categorias."

A secretaria também apontou que a comissão de seleção tem encaminhado as fichas de avaliação e os critérios aplicados aos blocos que formalmente solicitaram essas informações. "O prazo para interposição de recursos foi prorrogado até às 14h do dia 24 de janeiro. Todos os recursos serão analisados conforme as regras estabelecidas, e o resultado definitivo será divulgado no dia 26 de janeiro de 2026."

Por fim, a Secec afirmou que tem compromisso com uma política cultural que valoriza tanto a tradição quanto a renovação, assegurando oportunidades justas e transparentes para todos os agentes culturais.