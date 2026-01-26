Vídeo: Mulher é encontrada morta na Estrutural; polícia busca autor

A mulher foi encontrada pela Polícia Militar sem vida dentro de uma barraca - (crédito: Reprodução Estrutural Online/Instagram)

Uma mulher de 38 anos foi encontrada morta dentro de uma barraca na Estrutural, atrás do Centro Olímpico da cidade. O corpo da vítima, que não teve a identidade revelada, apresentava sinais claros de violência física.

Segundo a Polícia Civil do DF, o acionamento inicial foi direcionado ao Corpo de Bombeiros por volta das 9h desse domingo (25/1). A pessoa que solicitou atendimento informou que uma mulher havia sido espancada e estava desacordada próximo a uma lata de lixo.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada para o local e, quando chegou, encontrou a mulher sem vida. Equipes realizaram o isolamento da área para preservar a integridade do local para as investigações.



A investigação está sendo realizada pela 8ª DP (Estrutural) para identificar o autor do crime. Ninguém foi preso até o momento.